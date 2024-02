Amadeus smentisce la presenza di Fiorello nel suo programma

Amadeus lascia il Festival di Sanremo dopo cinque anni

Amadeus, il noto presentatore televisivo, ha confermato la sua decisione di lasciare la conduzione del Festival di Sanremo dopo cinque anni. Durante un’intervista con Bruno Vespa nel programma ‘Cinque minuti’ su Rai1, Amadeus ha dichiarato: “Sentivo e sento che è il momento giusto di chiudere dopo cinque anni”. Questa decisione arriva dopo l’edizione di quest’anno, conclusasi con la vittoria di Angelina Mango.

Il successo del Festival di Sanremo

Amadeus ha commentato il grande successo del Festival di Sanremo, che ha registrato un’audience di 14.301.000 telespettatori nella serata finale, pari al 74,1% di share. Secondo Amadeus, il successo del festival è stato ottenuto “portando la musica che piace ai giovani, che piace anche ai genitori e piace anche ai nonni. Quindi la musica contemporanea, creando un clima di libertà e di amicizia vera. I ragazzi hanno bisogno di aggregarsi e con Sanremo lo hanno fatto ancora di più”. Inoltre, Amadeus ha sottolineato che la classifica finale del festival rappresenta “la musica che in questo momento piace a tutti” e ha evidenziato come il podio di quest’anno sia il più giovane degli ultimi anni o forse di sempre.

La giuria e il televoto

Amadeus ha anche parlato della scelta di introdurre una giuria nel processo di votazione del Festival di Sanremo. Secondo lui, questa decisione è stata la soluzione giusta per evitare che il televoto determini il vincitore fin dalla prima serata. Amadeus ha affermato: “Se fai solo televoto tutte le sere, tu praticamente dopo la prima sera sai già chi ha vinto il festival. Quindi non è facile ogni anno trovare una giuria equa. Questa mi è piaciuta molto”. Riguardo alla classifica del televoto, Amadeus ha commentato il successo di Geolier, che ha dominato il televoto ma è arrivato secondo dopo Angelina Mango. Ha sottolineato che nella classifica della sala stampa, Geolier non era tra i primi cinque nella prima serata, ma ha ottenuto un forte sostegno dal televoto.

Infine, Amadeus ha escluso la possibilità di realizzare un programma con Fiorello dopo il Festival di Sanremo, affermando che non è previsto né nei loro programmi al momento.

About The Author