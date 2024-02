“Angelina Mango lancia un appello social dopo aver perso la custodia del premio a Sanremo 2024”

Angelina Mango perde la custodia del premio del Festival di Sanremo

La vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, ha rivelato di aver perso la custodia della statuetta conquistata nella kermesse canora. La cantante ha condiviso la notizia attraverso una storia su Instagram, in cui ha confessato di portare il premio con sé in un sacchetto di carta. Nel video, Angelina mostra la statuetta e commenta: “Io vado in giro così, non è fattibile…”.

La ricerca disperata della custodia del premio

Dopo aver perso la custodia del premio del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha lanciato un appello sui social media per cercare di ritrovare il prezioso oggetto. La cantante ha dichiarato: “Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà…”. La statuetta, simbolo di uno dei più importanti eventi musicali italiani, sembra essere stata smarrita durante gli spostamenti di Angelina. La cantante ha ammesso di portare il premio con sé in un sacchetto di carta, ma ora si trova nella situazione di non sapere dove sia finito.

La preoccupazione di Angelina Mango

La perdita della custodia del premio del Festival di Sanremo ha causato preoccupazione ad Angelina Mango. La cantante ha espresso la sua frustrazione nel video su Instagram, sottolineando che non è pratico portare la statuetta in giro senza una custodia adeguata. La vincitrice del festival ha rivelato di aver cercato ovunque, ma finora non ha avuto successo nel ritrovare l’oggetto smarrito. La sua speranza è che qualcuno lo abbia trovato e si faccia avanti per restituirlo. Nel frattempo, Angelina continua la sua ricerca e si augura di riavere presto la custodia del premio del Festival di Sanremo.

In conclusione, Angelina Mango ha perso la custodia del premio del Festival di Sanremo e ha lanciato un appello per cercare di ritrovarla. La cantante ha confessato di portare la statuetta con sé in un sacchetto di carta e si è mostrata preoccupata per la sua perdita. La ricerca della custodia continua e Angelina spera che qualcuno la restituisca presto.

