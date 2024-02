Angelina Mango: l’Italia sarà rappresentata da lei all’Eurovision

Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024

Durante la conferenza dei vincitori del festival di Sanremo, è stato annunciato che Angelina Mango sarà la rappresentante italiana al 68° Eurovision Song Contest. Sarà la 16ª donna italiana a partecipare a questo prestigioso evento musicale. La competizione si svolgerà alla Malmö Arena, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo 2024 con il brano ‘La noia’ e inizia così il suo percorso di preparazione per l’evento internazionale.

Rai trasmetterà in diretta l’Eurovision Song Contest

Anche quest’anno la Rai trasmetterà in diretta l’Eurovision Song Contest, l’evento non sportivo più seguito al mondo. Le due semifinali saranno trasmesse in prima serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay il 7 e il 9 maggio. La finalissima, che si terrà l’11 maggio, sarà trasmessa in diretta su Rai 1. L’Italia, insieme agli altri ‘Big Five’ (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e la Svezia, campione in carica, si qualifica di diritto per la finalissima.

L’Italia alla terza partecipazione a Malmö

Questa sarà la terza volta che l’Italia parteciperà all’Eurovision Song Contest a Malmö. La prima volta è stata nel 1992, quando Mia Martini ha rappresentato il nostro paese con il brano ‘Rapsodia’, arrivando al quarto posto. Nel 2013, è stata la volta di Marco Mengoni con il brano ‘L’Essenziale’, che si è piazzato al settimo posto. Ora spetta ad Angelina Mango portare l’Italia alla vittoria in questa edizione del concorso musicale internazionale.

“Sono molto emozionata ed entusiasta di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Sarà un’esperienza unica e spero di poter portare a casa la vittoria per il nostro paese. Sono pronta a dare il massimo e a far sentire la mia voce al mondo intero”, ha dichiarato Angelina Mango.

L’appuntamento è quindi fissato per il 7, 9 e 11 maggio, con le dirette delle semifinali e della finalissima dell’Eurovision Song Contest. Sarà un’occasione per vedere le migliori voci e le performance più emozionanti provenienti da tutto il continente. Non resta che aspettare e incrociare le dita per Angelina Mango e per l’Italia.

