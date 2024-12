Ariccia, il restyling continua: interventi su Parco Chigi e pavimentazione storica

Ultimo aggiornamento il 20 Dicembre 2024 by Emiliano Belmonte

Ad Ariccia, si stanno svolgendo importanti opere di riqualificazione che coinvolgono alcune delle sue aree più rappresentative. Dal Parco Chigi al centro storico, i lavori puntano a garantire sicurezza e bellezza, valorizzando il ricco patrimonio storico e artistico della città.

Parco Chigi: interventi per proteggere natura e visitatori

Il Parco Chigi, uno dei gioielli di Ariccia, è oggetto di un progetto di sistemazione idraulica mirato a migliorare la gestione delle acque e a prevenire eventuali rischi per i visitatori.

Un ulteriore intervento riguarda la messa in sicurezza della recinzione, con l’obiettivo di preservare il parco come luogo sicuro e fruibile, nel pieno rispetto del suo valore storico e paesaggistico.

Centro storico: nuova pavimentazione per una veste moderna

Il centro storico di Ariccia sarà interessato da un completo rifacimento della pavimentazione. A partire dai primi di gennaio, il progetto prevede la rimozione del selciato esistente e la posa di una nuova pavimentazione, più funzionale e curata esteticamente.

Con un finanziamento di 2.5 milioni di euro, reso possibile grazie ai fondi del Giubileo, queste opere mirano a restituire centralità e splendore a una delle aree più frequentate della città.

Restyling della piazza principale: tra tinteggiature e giochi di luce

La piazza principale di Ariccia vedrà un restyling completo, con la tinteggiatura delle facciate del casino del Ministro e del casino del Governatore. Questo intervento è pensato per valorizzare l’architettura storica, rendendola più luminosa e accogliente.

L’installazione di un’illuminazione artistica aggiungerà ulteriore fascino alla piazza, mettendo in evidenza i dettagli del complesso berniniano e trasformando l’area in un punto di riferimento per eventi e passeggiate serali.

L’assessore Serafini: “Un passo verso una città più bella e accogliente”

Michele Serafini, Assessore ai Lavori Pubblici, ha espresso soddisfazione per gli interventi in corso:

“Con questi lavori vogliamo rendere Ariccia ancora più attrattiva per chi ci vive e per chi viene a visitarla, offrendo spazi curati e ricchi di storia.”

Il futuro di Ariccia tra storia e innovazione

Questi lavori rappresentano un’opportunità per Ariccia di coniugare tradizione e modernità. La città, con il suo patrimonio unico, si prepara a diventare un esempio di riqualificazione urbana, puntando a migliorare la qualità della vita dei residenti e a consolidare la sua attrattività turistica.