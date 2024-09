Armin Ramceski protagonista dell’esordio: il Gaeta e la sfida con l’Arce

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Armin Ramceski ha attirato l’attenzione durante la prima gara di campionato con l’Arce, risaltando come uno dei giocatori chiave della squadra biancorossa. Con la sua abilità tecnica e la solidità fisica, il suo contributo si è rivelato fondamentale per mister Mancone. La gara ha riservato emozioni e rammarichi, con un super gol segnato all’esordio che ha lasciato nei tifosi e nel giocatore stesso una sensazione di orgoglio.

La prestazione e le emozioni di un debutto

Il debutto nel mondo del calcio è un momento che ogni calciatore sogna, e per Armin Ramceski questo è stato senza dubbio un momento indimenticabile. “Le sensazioni del debutto? Belle ed uniche”, confida Ramceski. Indossare per la prima volta la maglia del Gaeta e segnare un gol è stata un’emozione ineguagliabile, capace di mettere in risalto la gioia di rappresentare una nuova squadra.

Tuttavia, l’incontro con l’Arce non è stato solo un trionfo personale, ma anche un confronto stimolante. La squadra avversaria, guidata da Ciardi, si è dimostrata un avversario tenace e ben organizzato. La partita è stata una vera battaglia fisica, in cui il Gaeta ha dovuto confrontarsi con un avversario molto preparato. Ramceski ha sottolineato come la squadra avrebbe potuto ottenere un risultato migliore con un po’ più di cinismo e fortuna, evidenziando le occasioni sprecate che hanno lasciato un certo rammarico. La strampalata gara ha rivelato le potenzialità del Gaeta e ha fatto crescere l’attesa per le prossime sfide.

Il big match di Anagni: rispetto ma determinazione

Il pensiero ora si rivolge alla prossima sfida: il big match contro l’Anagni. Ramceski riconosce le qualità dell’avversario, un team con una reputazione solida nel campionato e con giocatori di esperienza. “Loro sono una grande squadra, noi li rispettiamo ma siamo consapevoli della nostra forza”, ha dichiarato il neo acquisto, illustrando un approccio equilibrato alla gara.

La consapevolezza di possedere un gruppo competitivo spinge il Gaeta a mirare in alto, con l’obiettivo di conquistare i tre punti al “Del Bianco”. Ramceski ha enfatizzato l’importanza di ogni incontro nel percorso verso le ambizioni stagionali: “Partita dopo partita, battaglia dopo battaglia tireremo le somme”. Questa mentalità proattiva riflette un forte spirito di squadra che promette di rendere il campionato interessante e ricco di sfide.

Le motivazioni dietro la scelta di Gaeta

Le motivazioni che hanno portato Armin Ramceski a scegliere il Gaeta sono molteplici e affondano le radici in esperienze professionali significative. Con alle spalle molteplici presenze in serie superiori e richieste provenienti da diversi club anche nell’Eccellenza, la scelta di venire al Gaeta è stata fortemente influenzata dal direttore sportivo Grasso, il cui interesse e le cui sollecitazioni hanno giocato un ruolo cruciale.

“Perché ho deciso di venire al ‘Riciniello’? Le chiamate senza sosta del diesse Grasso”, ha commentato sorridendo Ramceski. Questa volontà di costruire una squadra competitiva e il desiderio di esprimere al meglio le proprie qualità hanno spinto il calciatore verso questo nuovo capitolo. Con un approccio così deciso e ambizioso, Ramceski si prepara ad affrontare l’intera stagione con la voglia di lasciar traccia nella storia del club e di rendere orgogliosi i tifosi del Gaeta.