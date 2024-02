Arrestata ex direttrice carcere Catanzaro: inchiesta svela fatti inquietanti

Arrestati 26 individui, tra cui l’ex direttrice del carcere di Catanzaro

Nell’ambito di un’inchiesta sul presunto malaffare nella gestione del carcere di Catanzaro, sono state arrestate 26 persone, tra cui l’ex direttrice Angela Paravati, 59 anni. Le forze dell’ordine hanno collaborato per eseguire gli arresti, tra cui Simona Poli, 46 anni, comandante della polizia penitenziaria, e Franco Cerminara, 57 anni, assistente capo della stessa istituzione.

Accuse di evasione e favoritismo

L’ex direttrice, insieme a Poli e Cerminara, è accusata di aver agevolato l’evasione di un detenuto nel marzo 2022. Come risultato di queste accuse, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Angela Paravati.

Indagini in corso

Le indagini sul presunto malaffare nella gestione del carcere di Catanzaro sono ancora in corso. Le autorità stanno cercando di fare luce su eventuali irregolarità e comportamenti illeciti. Saranno analizzati i dettagli delle accuse e verranno prese ulteriori misure legali, se necessario.

In conclusione, l’arresto di 26 persone, tra cui l’ex direttrice del carcere di Catanzaro, è un importante sviluppo nell’inchiesta sul presunto malaffare nella gestione della struttura detentiva. Le accuse di evasione e favoritismo sono gravi e richiedono un’attenta indagine per garantire la giustizia. Le autorità continueranno a lavorare per scoprire la verità e adottare le misure legali appropriate.

About The Author