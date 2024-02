Arrestato per blocco Alta velocità, contestato terrorismo

Ordinanza Cautelare per Attentato alla Sicurezza dell’Alta Velocità

La Digos di Firenze ha emesso un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un individuo accusato di aver attentato alla sicurezza dell’Alta Velocità sulla tratta Firenze-Bologna, a Firenzuola. L’atto vandalico ha danneggiato un quadro elettrico, un piezometro e il relativo modem per la trasmissione dati, fondamentali per il monitoraggio dell’infrastruttura ferroviaria, causando la sospensione del servizio per diverse ore. Inoltre, viene contestata l’ipotesi di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Il giudice per le indagini preliminari, come riportato dalla procura, ha riconosciuto “l’aggravante della finalità di terrorismo“.

L’indagato, già in custodia cautelare per altri episodi simili, è attualmente sotto processo per sei atti analoghi avvenuti nei pressi della galleria Scheggianico, la stessa zona coinvolta nell’azione dell’8 agosto.

Rivendicazione e Motivazioni dell’Attentato

L’attentato è stato rivendicato il 14 agosto sul sito web anarchico ‘Il rovescio’. Secondo la procura, l’arrestato ha compiuto l’azione e rivendicato il gesto come risposta a due eventi specifici: l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 9 militanti anarchici a Carrara e lo sgombero avvenuto il medesimo 8 agosto in via Ponte di Mezzo a Firenze.

Conclusioni e Prossimi Sviluppi

La situazione evidenzia la complessità e la delicatezza delle dinamiche legate alla sicurezza e alla gestione delle infrastrutture critiche. L’azione dell’indagato e le sue motivazioni sollevano interrogativi sulla gestione dei dissensi e dei conflitti sociali. Resta da vedere come evolverà il processo e quali saranno le conseguenze di queste azioni sul dibattito pubblico e sulle politiche di sicurezza.

About The Author