Arrestato un 36enne a Tor Bella Monaca: trovati droga e proiettili durante un controllo

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo di 36 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di munizioni. L’intervento è avvenuto a seguito di un controllo di routine in Fosso di Fontana Candida, dove gli agenti hanno notato comportamenti sospetti da parte dell’individuo. Gli approfondimenti hanno portato al rinvenimento di significativa quantità di droga e munizioni, gettando una luce sul fenomeno dello spaccio e della detenzione illegale di armi nel territorio.

Il controllo nella zona di Fosso di Fontana Candida

Comportamenti sospetti e iniziali accertamenti

I Carabinieri, attenti alle dinamiche del quartiere, hanno avvertito un’anomalia nei movimenti di un uomo visibilmente nervoso nei pressi di Fosso di Fontana Candida. Senza indugi, è stato avvicinato dai militari per un controllo di identificazione. Durante le prime fasi dell’intervento, gli agenti hanno immediatamente notato il comportamento esitante dell’individuo, il che ha sollevato ulteriori sospetti. Questa prassi, piuttosto comune per i Carabinieri della zona, spesso porta a risultati significativi nel contrasto dei crimini legati allo spaccio.

La scoperta delle sostanze stupefacenti

Dopo una rapida verifica, i Carabinieri hanno trovato addosso all’uomo otto dosi di cocaina, già pronte per la vendita, e una somma in contante di 220 euro. Questa cifra è stata considerata verosimile provento dell’attività di spaccio. La sua presenza, accanto alla sostanza stupefacente, ha suggerito un’immediata connessione con il mercato illecito della droga. L’attenzione degli agenti si è quindi spostata su eventuali altre evidenze che potessero corroborare le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti.

La perquisizione domiciliare

Approfondimento e raccolta di prove

Dopo il fermo iniziale, i Carabinieri hanno richiesto e ottenuto il permesso di effettuare una perquisizione presso l’abitazione del 36enne. Gli esiti di questo intervento hanno superato le aspettative: all’interno dell’immobile sono stati rinvenuti vari strumenti destinati alle attività di spaccio. In particolar modo, sono emersi materiali per il confezionamento della droga, tra cui bustine e bilancini di precisione. Questi oggetti indicano una chiara predisposizione a operare nel mercato della droga, suggerendo che l’individuo fosse attivamente coinvolto in un giro più ampio di distribuzione.

Munizioni e armi illegalmente detenute

Non solo droga: i Carabinieri hanno anche scoperto 18 munizioni di pistola e sette cartucce di armi da guerra. Questi reperti sono stati classificati come detenuti senza licenza, un reato di notevole gravità. L’inasprimento delle politiche di sicurezza pubblica ha reso la detenzione illegale di munizioni e armi un tema delicato, con ripercussioni significative non solo per colui che le detiene, ma anche per la comunità circostante. La presenza di tali munizioni nella casa dell’arrestato solleva interrogativi sulla potenziale pericolosità e sulla natura dell’attività criminosa che egli poteva altrimenti svolgere.

Procedimenti legali e follow-up

Sequestro di sostanze e munizioni

Dopo la registrazione e la catalogazione degli oggetti trovati, sia la droga che le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Questa fase è cruciale nel procedimento legale, poiché la raccolta delle prove serve a fornire un fondamento solido per ulteriori azioni da parte della magistratura. Gli inquirenti seguiranno da vicino il caso per garantirne un’evoluzione procedurale conforme alla legge.

Convalida dell’arresto

Successivamente, l’individuo è stato portato presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto sulla base delle prove esibite. Questa fase del processo è una forma di garanzia legale, che assicura che l’arresto sia avvenuto nel rispetto delle procedure. Il processo ora seguirà il suo corso, con il 36enne che si troverà a difendersi dalle gravi accuse di cui è reo. La comunità, intanto, si interroga sui fenomeni di criminalità e sulla sicurezza pubblica nel quartiere, sempre più monitorati dalle forze dell’ordine.