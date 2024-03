Assemblea Studentesca: Studenti versus Forze dell’Ordine alla Sapienza

Tensione tra Studenti e Polizia all’Università

Momenti di forte tensione hanno scosso l’atmosfera all’Università La Sapienza di Roma, quando un gruppo di studenti ha cercato di accedere al Rettorato durante un’assemblea dei Collettivi. La situazione ha rapidamente preso una svolta intensa, con entrambe le parti adottando posizioni ferme sulle rispettive richieste e obiettivi.

Occupazione Notturna del Rettorato

Il Rettorato della Sapienza è rimasto occupato per l’intera notte dagli studenti dei collettivi, che hanno espresso la volontà di avere un confronto pubblico con la rettrice per discutere le richieste degli studenti. Questa iniziativa è stata accompagnata da una serie di eventi, tra cui un presidio e una conferenza stampa, che hanno segnato la determinazione degli studenti nel perseguire le loro finalità.

Richieste degli Studenti e Risposte delle Autorità

Le richieste avanzate dagli studenti occupanti riguardano principalmente la partecipazione dell’ateneo a determinati bandi e collaborazioni con istituzioni straniere. La rettrice Antonella Polimeni ha reagito con fermezza, condannando ogni forma di violenza e illegalità, mentre si è detta disponibile a discutere le istanze degli studenti tramite canali istituzionali e democratici, in linee con i valori fondamentali dell’Università.

Posizione della Rettrice Polimeni

La rettrice Polimeni, dichiarando il suo netto rifiuto della violenza e delle azioni antidemocratiche, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo e rispettoso all’interno dell’ateneo. Ha ribadito l’importanza dei processi decisionali stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, che garantiscono una partecipazione democratica e rispettosa di tutti i soggetti coinvolti.

CONCLUSIONE

L’assemblea studentesca all’Università La Sapienza di Roma ha catalizzato l’attenzione sulla complessa relazione tra studenti e istituzioni accademiche, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo per affrontare le sfide e le divergenze in ambito universitario. La tensione manifestatasi durante questi eventi riflette la vivacità e l’impegno degli studenti nel difendere le proprie idee e valori, mentre le autorità accademiche cercano di mediare e risolvere le questioni in un contesto di confronto e rispetto reciproco.