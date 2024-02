Assessore lombardo Guidesi sostiene agricoltori: critiche all’UE

Il movimento dei trattori: gli agricoltori protestano contro le decisioni della Commissione europea

Centinaia di agricoltori si sono riuniti in diverse città d’Europa per protestare contro le decisioni prese dalla Commissione europea. Questo movimento, noto come il “movimento dei trattori”, è stato scatenato dalle scelte sbagliate fatte dall’ultima Commissione europea, in particolare riguardo all’agricoltura.

Secondo Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, “chi difende in toto le decisioni dell’ultima Commissione europea sbaglia, perché ha preso anche decisioni decisamente sbagliate. Alcune di queste scelte sbagliate hanno riguardato l’agricoltura, quindi gli agricoltori hanno ragione”.

L’Europa viene criticata per aver fissato degli obiettivi senza lasciare libertà d’azione ai protagonisti del settore agricolo. L’approccio unico imposto dalla Commissione europea limita la capacità di innovazione e di raggiungimento degli obiettivi da parte degli agricoltori, che invece hanno dimostrato di essere capaci di anticipare i tempi e di trovare soluzioni innovative.

Secondo l’assessore Guidesi, “l’innovazione tecnologica e la neutralità tecnologica ci consentiranno di tutelare le nostre ottime produzioni dal punto di vista economico consentendo anche la transizione dal punto di vista ambientale”. Questo significa che l’adozione di nuove tecnologie e l’uso di pratiche agricole sostenibili possono garantire la protezione delle produzioni agricole sia dal punto di vista economico che ambientale.

L’importanza dell’agricoltura e la necessità di decisioni adeguate

L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale nell’economia europea e nella sicurezza alimentare. È quindi essenziale prendere decisioni adeguate per garantire la sostenibilità e la prosperità del settore agricolo.

Secondo gli agricoltori che hanno partecipato alle proteste, le decisioni prese dalla Commissione europea non tengono conto delle specificità e delle esigenze del settore agricolo. Questo ha portato a una serie di problemi, tra cui la riduzione dei redditi degli agricoltori e la minaccia per la qualità delle produzioni agricole.

È quindi necessario adottare un approccio che tenga conto delle peculiarità del settore agricolo e che permetta agli agricoltori di adottare pratiche innovative e sostenibili. Solo in questo modo sarà possibile garantire la prosperità economica e la tutela dell’ambiente.

La voce degli agricoltori: la necessità di essere ascoltati

Il movimento dei trattori è un segnale forte che gli agricoltori vogliono essere ascoltati e che le loro preoccupazioni devono essere prese in considerazione. Gli agricoltori sono i veri protagonisti del settore agricolo e hanno una conoscenza approfondita delle sfide e delle opportunità che questo settore presenta.

Come sottolinea Guido Guidesi, “l’approccio unico imposto dalla Commissione europea non lascia libertà d’azione ai protagonisti di questi settori, i quali hanno sempre dimostrato capacità di ingegno, di innovazione e di raggiungimento degli obiettivi, anticipando anche i tempi”.

È quindi fondamentale coinvolgere gli agricoltori nelle decisioni che riguardano il settore agricolo e ascoltare le loro proposte e preoccupazioni. Solo attraverso un dialogo aperto e una collaborazione attiva sarà possibile trovare soluzioni efficaci e sostenibili per il futuro dell’agricoltura europea.

