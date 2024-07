Assoluzione in appello per il caso dell’omicidio di Serena Mollicone

Ultimo aggiornamento il 12 Luglio 2024 by Francesca Monti

Breve contesto sui fatti riguardanti l’omicidio di Serena Mollicone e le recenti decisioni della Corte d’Assise d’Appello di Roma che hanno portato all’assoluzione degli imputati.

L’ASSOLUZIONE DEGLI IMPUTATI

La Corte d‘Assise d’Appello di Roma ha emesso l’assoluzione per l’ex comandante della stazione dei carabinieri di ARCE, Franco Mottola, sua moglie Annamaria e il figlio Marco, riguardo all’accusa legata all’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata in questa nuova fase processuale.

LA LETTURA DEL DISPOSITIVO DI ASSOLUZIONE

Durante l’udienza, il presidente del collegio giudicante, Vincenzo Capozza, ha letto il dispositivo di assoluzione che ha portato alla completa liberazione degli imputati. La decisione della Corte è stata accolta con polemiche e contestazioni da parte del pubblico presente in aula.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA

In precedenza, la procura generale aveva richiesto 24 anni di reclusione per l’ex comandante di stazione e 22 anni per il figlio Marco e la moglie Annamaria. Tali richieste sono state quindi respinte con l’assoluzione degli imputati.