Attività vulcanica all’Etna: colata lavica intracraterica e attività stromboliana

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Ieri esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno osservato l’emissione di una colata lavica intracraterica che fluisce dal cratere Voragine all’interno del cratere Bocca Nuova 2 sull’Etna. Allo stesso tempo, si registra una debole attività stromboliana al cratere Voragine, con lancio di materiale piroclastico all’interno della depressione craterica.

Dall’osservazione effettuata nel pomeriggio del 23 giugno, si è notato un graduale incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico sull’Etna, che si attesta su valori medio-alti. Il centroide della sorgente è localizzato nell’area del Cratere di Sud Est a 2.5 chilometri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica è bassa e risulta localizzata principalmente al Cratere di Sud Est. Le deformazioni del suolo, invece, non mostrano variazioni significative alle reti di monitoraggio.

1. Voragine e Bocca Nuova 2: Due crateri dell’Etna. La Voragine è uno dei crateri più attivi dell’Etna e la Bocca Nuova 2 si trova all’interno del complesso craterico dell’Etna.

2. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): È l’ente italiano responsabile del monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica del Paese.

3. Cratere di Sud Est: Altro cratere dell’Etna, situato a 2.5 chilometri sopra il livello del mare. È interessante notare che l’articolo menziona un graduale incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico in questa zona.

4. Catania: Importante città siciliana situata vicino all’Etna. L’aeroporto internazionale di Catania è menzionato nel testo per indicare che l’attività vulcanica in corso non ha influenzato il suo funzionamento.

In generale, l’Etna è noto per la sua frequente attività eruttiva e per essere uno dei vulcani più attivi al mondo. Le eruzioni dell’Etna possono variare da momenti di grande spettacolarità a eventi più contenuti come quelli descritti nell’articolo. Il monitoraggio costante da parte dell’INGV è fondamentale per la sicurezza della popolazione locale e per prevenire eventuali rischi legati all’attività vulcanica.