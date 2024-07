Attività vulcanica dell’Etna in fase di intensificazione

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La notte scorsa, a partire dalle 04:08, l’attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna ha raggiunto livelli spettacolari trasformandosi in una suggestiva fontana di lava. Le immagini catturate dalla rete di videosorveglianza dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, documentano questa evoluzione. L’emissione di cenere in corso si dirige principalmente verso Est-Sud-Est, come previsto dal modello previsionale. In aggiunta, si segnala l’inizio di un flusso lavico dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova.

Incremento dell’attività sismica

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha registrato un ulteriore aumento. Le sorgenti del tremore rimangono concentrate nell’area del cratere Voragine, a un’altitudine di circa 3.000 metri sul livello del mare. Si evidenzia anche un aumento nella frequenza e nell’ampiezza degli eventi infrasonici localizzati nella stessa zona. In particolare, l’ampiezza del tremore infrasonico risulta in costante crescita. A partire dalle prime ore del mattino, la rete clinometrica ha confermato variazioni significative, particolarmente evidenti nelle stazioni di monitoraggio in cima al vulcano.

Bollettino di avviso per il traffico aereo

L’INGV ha diramato un Vona di livello rosso, avviso per il traffico aereo, tuttavia, al momento, l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania rimane operativo e monitora costantemente la situazione.

