Aumento biglietti Atac: Rocca cerca soluzioni col Governo per affrontare le nuove tariffe

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il dibattito sull’aumento del biglietto Atac ha ripreso vigore nei recenti interventi di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Con l’entrata in vigore del nuovo prezzo, previsto per il 2025, si pone l’accento sulla necessità di trovare soluzioni sostenibili che possano equilibrare le finanze del trasporto pubblico senza appesantire eccessivamente le spese degli utenti. In questo contesto, Rocca ha proposto strategie innovative, come l’introduzione di tariffe differenziate.

l’aumento dei biglietti Atac: un cambiamento inevitabile

Nel corso dell’inaugurazione delle nuove degenze presso l’ospedale SAN FILIPPO NERI, avvenuta il 9 settembre, Francesco Rocca ha affrontato l’argomento dell’aumento del biglietto per il trasporto pubblico, che passerà da 1,50 euro a 2 euro. Queste modifiche tariffarie sono in parte dovute alla crescente necessità di finanziare un sistema di trasporto sempre più carico di richieste e sempre meno in grado di sostenersi finanziariamente. L’ammissione di Rocca che “il problema delle risorse c’è ed è reale” evidenzia la difficoltà che il Lazio sta affrontando nel gestire un servizio pubblico fondamentale come quello del trasporto.

Questa situazione richiede un approccio strategico per evitare che l’aumento delle tariffe ricada in modo sproporzionato sulle famiglie. Rocca ha chiarito che l’intervento non deve essere visto come un’accusa al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma piuttosto come un’opportunità di collaborare per trovare soluzioni efficaci che possano alleviare il peso dell’aumento a carico degli utenti. Tornando al futuro aumento, si prevede che avrà un impatto su diverse categorie di utenti, costringendo le autorità locali a rivedere le proprie politiche tariffarie.

tariffe a scaglioni: un’idea innovativa di Rocca

Francesco Rocca ha avanzato l’idea di implementare un sistema di tariffe a scaglioni basato sull’ISEE degli utenti, che darebbe possibilità di modulare il prezzo del biglietto in base al reddito. Secondo quanto dichiarato, “dare benefici a pioggia non è la soluzione”, poiché la differenza di 50 centesimi può risultare sostanziale per alcune famiglie, mentre per altre potrebbe non avere rilevanza. Questo approccio mira a garantire equità e giustizia sociale nella distribuzione dei costi del trasporto pubblico.

Inoltre, Rocca ha sottolineato l’importanza di includere anche i turisti nel contributo economico al servizio di trasporto, suggerendo che un piccolo aumento tariffario per loro potrebbe compensare in parte gli oneri legati all’organizzazione eventi di grande richiamo, come il Giubileo. La proposta di un “biglietto di cittadinanza” per i residenti e tariffe incrementate per i visitatori rappresenta un tentativo mirato di bilanciare le esigenze finanziarie senza gravare eccessivamente sui cittadini di Roma e del Lazio.

un appello al Governo e al ministro salvini

Francesco Rocca ha chiuso il suo intervento lanciando un messaggio chiaro al Governo, e in particolare al ministro Matteo Salvini, per chiedere un adeguato stanziamento di fondi per il trasporto pubblico. La questione non è soltanto quella di ottenere risorse, ma di garantire che queste vengano suddivise equamente in base alle diverse esigenze delle Regioni italiane. Rocca si è mostrato ottimista riguardo alla capacità del ministro di sostenere le richieste della Regione Lazio.

La sua dichiarazione, “la battaglia vera non è con Salvini ma nella conferenza delle Regioni”, suggerisce che la vera sfida sarà ottenere supporto dalla collettività regionale per garantire l’efficienza del servizio pubblico nel Lazio. La Regione Lazio ha già ottenuto 60 milioni in più sul fondo sanitario, ma la sfida rimane quella di attrarre ulteriori finanziamenti per il trasporto pubblico locale, che promette di diventare un tema centrale nei prossimi dibattiti politici. La tensione è alta, e l’attenzione si sposta ora su come queste proposte verranno recepite e implementate nel panorama complesso del trasporto pubblico romano.