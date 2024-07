Banchetto di nozze in strada: un matrimonio insolito blocca il traffico nel Salernitano

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un insolito banchetto di nozze ha improvvisamente interrotto il traffico nella provincia di Salerno, precisamente tra Sarno e San Valentino Torio.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condiviso su tutti i suoi canali social un video che ha catturato l’attenzione di molti, mostrando come sposi e invitati abbiano deciso di celebrare il matrimonio direttamente in mezzo alla strada. La scena, che sembra uscita da un film, ha generato polemiche e indignazione per la decisione dei presenti di bloccare la circolazione e coinvolgere anche gli automobilisti che si trovavano in transito.

Sposi e invitati interrompono il traffico, scoppia la polemica

Con tavolo apparecchiato e camerieri pronti a servire, gli sposi e i loro invitati hanno reso la strada teatro di una festa inaspettata e fuori dagli schemi. L’invito rivolto agli automobilisti e ai camionisti di fermarsi e partecipare alla celebrazione ha alimentato la discussione sul rispetto delle regole e sul senso civico della comunità locale. La diffusione del video ha rapidamente generato reazioni contrastanti, con molte persone che hanno espresso la propria disapprovazione per quanto accaduto, evidenziando la mancanza di rispetto per gli altri e per le normative in vigore.

