Biden annuncia nuove sanzioni a Russia durante incontro con la moglie e la figlia di Navalny

Joe Biden incontra la famiglia di Alexei Navalny a San Francisco

Il presidente Joe Biden ha incontrato oggi a San Francisco Yulia e Daria Navalnaya, rispettivamente la vedova e la figlia dell’oppositore russo Alexei Navalny, deceduto recentemente in una colonia penale russa. Durante l’incontro, Biden ha espresso la sua ammirazione per il coraggio straordinario dimostrato da Navalny nel combattere la corruzione e per la sua visione di una Russia libera e democratica basata sul rispetto dello stato di diritto.

“L’eredità di Alexei verrà portata avanti dal popolo che piange la sua morte e lotta per la libertà, la democrazia ed i diritti umani”, ha dichiarato Biden, porgendo le sue condoglianze alla famiglia per la terribile perdita. Il presidente americano si è mostrato fiducioso nel fatto che l’ispirazione e il coraggio di Navalny continueranno a guidare coloro che in Russia e nel mondo lottano per valori fondamentali.

Nuove sanzioni contro la Russia in risposta alla morte di Navalny

La Casa Bianca ha reso noto che domani l’amministrazione Biden annuncerà nuove e significative sanzioni contro la Russia, in risposta alla morte di Alexei Navalny e alla situazione di repressione e aggressione perpetrate dal governo russo. Biden ha condannato la guerra brutale e illegale condotta dalla Russia in Ucraina, sottolineando la necessità di una risposta decisa a tali azioni.

In particolare, Biden ha espresso la sua determinazione nel contrastare le violazioni dei diritti umani e la mancanza di rispetto per lo stato di diritto da parte del governo russo. L’incontro con la famiglia di Navalny ha evidenziato il sostegno e la solidarietà dell’amministrazione americana nei confronti della lotta per la democrazia e i diritti umani in Russia.

L’eredità di Navalny e il sostegno di Biden alla famiglia

Joe Biden ha condiviso su X le immagini del suo incontro con Yulia e Daria Navalnaya, sottolineando l’importanza dell’eredità di coraggio lasciata da Alexei Navalny. Nel post, il presidente americano ha evidenziato il ruolo fondamentale che la famiglia di Navalny e tutti coloro che lottano per la democrazia svolgono nella promozione dei valori di libertà e giustizia in Russia e nel mondo.

