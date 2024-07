Bimbo di tre anni schiacciato da un cancello: il dramma a Guardia Piemontese

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un bambino di tre anni è stato coinvolto in un tragico incidente ieri a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Il piccolo è stato schiacciato da un cancello in ferro di uno stabilimento balneare, in un momento che si è rivelato fatale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato al cedimento del cancello, mentre la comunità locale è sconvolta da quanto accaduto.

I genitori del bimbo, insieme ad altre persone presenti sul luogo dell’incidente, hanno prontamente chiesto aiuto e soccorso dopo l’impatto. Un elicottero del servizio medico d’emergenza è intervenuto per trasportare il piccolo in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Le condizioni del bambino sono considerate critiche, e il personale medico sta facendo tutto il possibile per salvarlo. Oltre al 118 e ai carabinieri, anche la guardia costiera e la capitaneria di porto di Cetraro hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

