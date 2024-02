Borriello di Checasavuoi.it condivide il suo know how per aiutare i giovani - avvisatore.it

Emanuele Borriello e la Missione di Checasavuoi.it

Emanuele Borriello, fondatore di Checasavuoi.it, ha condiviso la sua motivazione di creare la piattaforma durante un evento di presentazione. Nella sua visione, il mercato immobiliare italiano appare frammentato e complesso per i giovani in cerca della loro prima casa. Per semplificare questo processo, Borriello ha deciso di sfruttare la sua esperienza e le sue relazioni nel settore, offrendo un’unica piattaforma che copre tutti gli aspetti, dalla compravendita agli arredi, con sconti e canali preferenziali per aiutare i coetanei a realizzare il sogno della casa propria.

“Quando a 25 anni decisi di voler comprare la prima casa, mi resi conto che in Italia il mercato immobiliare è estremamente frammentato. Per un neofita è quindi complicatissimo districarsi in questo mondo. Per questo motivo ho deciso di mettere a frutto la mia esperienza, il mio know how e le mie relazioni riguardanti questo mercato – dalla compravendita nel mercato libero, alle aste immobiliari, alle banche per i mutui, alle aziende di ristrutturazione, alle aziende d’arredamento fino ai singoli professionisti – e di raggruppare il tutto in un’unica interfaccia, affinché i miei coetanei possano, tramite canali preferenziali e forti sconti, risparmiare tempo e soldi e realizzare il sogno della prima casa”.

L’Etica e l’Innovazione di Checasavuoi.it

La piattaforma Checasavuoi.it, ideata da VEA Group s.r.l. e guidata da Emanuele Borriello, si distingue per il suo approccio etico e responsabile. Borriello sottolinea l’importanza della responsabilità sociale d’impresa, ponendo la tutela del consumatore come priorità fondamentale. In un panorama in cui l’etica spesso viene sacrificata sull’altare del profitto, Checasavuoi.it si impegna a mantenere un equilibrio tra successo commerciale e rispetto dei valori etici.

“Ritengo che la responsabilità sociale d’impresa sia un argomento che in tutte le attività lavorative debba essere al primo posto – spiega Borriello – molto spesso viene tralasciato per puntare prettamente sul focus del business, ma nella nostra iniziativa la tutela del consumatore è un fondamento primario”.

Successo e Prospettive Future di Checasavuoi.it

Checasavuoi.it ha già ottenuto un ampio consenso, con il supporto di figure di spicco come Daniela Girardi Javarone, che ha presieduto la serata di presentazione a Milano. La piattaforma conta su partnership strategiche con aziende di rilievo come Facile Immobiliare, Agl Aste e Casavo mutui, offrendo agli utenti un accesso privilegiato a servizi e prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Guardando al futuro, l’obiettivo principale di Checasavuoi.it è il lancio dell’app mobile, per garantire un’esperienza ancora più immediata e coinvolgente per gli utenti.

“Oggi, dal punto di vista demografico, la società vuole andare avanti ma non ne ha le possibilità – prosegue – Le famiglie sono sempre meno numerose e i figli nascono sempre più tardi. Ci sono tante criticità e la superficie domestica impatta su queste scelte. Avere una casa di proprietà può facilitare la consapevolezza di ognuno di noi”.

Checasavuoi.it si impegna a coinvolgere attivamente la propria community attraverso eventi online e fisici, con l’obiettivo di creare un senso di appartenenza e condivisione. Borriello punta a organizzare un live show coinvolgente per partner e membri della community, per consolidare legami e favorire l’interazione tra gli attori coinvolti nel progetto. La costante ricerca di innovazione e l’attenzione all’etica aziendale fanno di Checasavuoi.it un punto di riferimento nel settore immobiliare, con una visione chiara e orientata al futuro.

