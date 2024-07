Caduta alberi su cabinovia a Plan di Corones: Vigili Del Fuoco e Soccorso Alpino Salveranno i Passeggeri.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Francesca Monti

Nel tardo pomeriggio, vigili del fuoco e soccorso alpino sono intervenuti in seguito alla caduta di alberi su una cabinovia a Plan di Corones, in val Pusteria. Fortunatamente, non risultano feriti tra i passeggeri, ma l’emergenza richiede il salvataggio immediate.

L’emergenza sulla cabinovia Ried

A causa del repentino aumento del vento nel pomeriggio, diversi alberi sono caduti sulla fune della cabinovia Ried, utilizzata anche in estate per trasportare escursionisti sul monte Plan de Corones. Questa montagna, alta 2.275 metri, è rinomata per il museo della montagna di Reinhold Messner e attira un gran numero di visitatori.

Operazioni di soccorso e evacuazione

L’impianto della cabinovia è stato immediatamente messo in pausa per garantire la sicurezza di tutti. Le cabine situate nella parte superiore sono state ricondotte alla stazione a monte, mentre i passeggeri nelle restanti cabine sono stati evacuati tramite elicottero con verricello. Una volta al suolo, tutti i passeggeri evacuati sono stati sottoposti a controlli medici per assicurare il loro benessere. Fortunatamente, nessun ferito è stato riportato durante l’operazione di salvataggio.

Monitoraggio della situazione

Le autorità competenti e il personale di soccorso alpino sono costantemente monitorando la situazione per garantire la massima sicurezza e per valutare eventuali danni causati alla cabinovia e alla zona circostante.

Conclusioni

L’efficace coordinamento tra vigili del fuoco, soccorso alpino e personale di emergenza ha permesso di gestire prontamente l’emergenza sulla cabinovia a Plan di Corones, assicurando la salvaguardia dei passeggeri coinvolti. La tempestività e la professionalità dimostrate dalle squadre di soccorso sono state fondamentali per evitare conseguenze più gravi e garantire il successo delle operazioni di evacuazione.