Caldo afoso in Italia: il 1 settembre 2024 segna una leggera pausa con previsioni meteorologiche variabili

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

L’Italia continua a vivere un clima caldo e afoso, ma la giornata di domenica 1 settembre 2024 si preannuncia con un’aria più leggera. Dopo settimane in cui le temperature elevate e l’umidità avevano dominato il panorama, oggi la situazione climatica sembra tornare a livelli più consoni alla stagione. Tuttavia, le avvisaglie dell’anticiclone suggeriscono che l’estate non si arresterà tanto facilmente.

Il bollettino del ministero della Salute

Una situazione di allerta attenuata

Il bollettino del ministero della Salute offre un quadro sulla situazione delle ondate di calore che, rispetto ai giorni precedenti, mostra segni di attenuazione. Questo domenica, il livello di avviso è decisamente più contenuto: solo due città, BARI e PERUGIA, sono ancora contrassegnate con il bollino rosso, indicativo della massima criticità. A CAMPOBASSO, invece, si registra il bollino arancione, che segnala un rischio moderato.

Diverse altre città, tra cui la capitale ROMA, sono ora collocate sotto un avviso giallo, il primo livello di allerta. Questo passaggio dal “tunnel rosso” è un segnale positivo per molti cittadini, che hanno affrontato temperature insostenibili durante le settimane estive più torride. Grazie a questa trasformazione climatica, si prevede che la popolazione possa finalmente respirare un’atmosfera più mite e fresca, sebbene le temperature massime continuino a essere elevate.

Ripercussioni sociali e sanitarie

Le ondate di calore, oltre a influenzare il clima, hanno dimostrato di avere un impatto rilevante anche sulla salute pubblica, con un aumento delle visite in ospedale per colpi di calore e malesseri legati all’afa. Gli enti sanitari sono stati attivi nel fornire supporto e consigli per affrontare le ondate di calore, enfatizzando l’importanza di idratarsi e proteggersi dai raggi solari. Il miglioramento della situazione, seppur temporaneo, rappresenta quindi una boccata d’aria fresca per la popolazione, che ha tollerato il malessere dovuto alle alte temperature.

Previsioni meteo per la settimana

Il cielo sereno del weekend

Nonostante il bel tempo di oggi, gli esperti metereologici avvertono di non farsi troppe illusioni. La chiusura del weekend si preannuncia all’insegna di un sole radioso e temperature che sfioreranno o supereranno i 35 gradi in SARDEGNA e nel Centro Italia. Questa situazione di caldo persistente potrà continuare a caratterizzare le prime giornate di settembre.

Piogge in arrivo al nord

Tuttavia, guardando oltre il weekend, è previsto un cambio di scenario. L’anticiclone, che ha dominato il clima estivo, subirà una parziale interruzione a causa di un sistema perturbato che potrebbe portare piogge sul settentrione tra lunedì 2 e martedì 3 settembre. Le regioni di NORD-OVEST sono quelle più a rischio di vedere precipitazioni significative. Queste piogge potrebbero rivelarsi un rilevante cambio di rotta per il clima, dando una speranza di sollievo al caldo estremo.

Attesa per il weekend del 7-8 settembre

I meteorologi prevedono che per una vera e propria inversione della tendenza meteo, dovremo attendere il weekend del 7-8 settembre. In quella fase, l’afa potrebbe finalmente allentare la sua morsa, regalando ai cittadini italiani un clima più temperato e piacevole. Fino ad allora, la popolazione è invitata a rimanere vigilante e a prendere precauzioni per affrontare l’afa che ancora potrebbe persistere nei giorni a venire.