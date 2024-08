Capitaneria di Porto intensifica controlli sul litorale romano in vista di Ferragosto

Ultimo aggiornamento il 14 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Con l’avvicinarsi del Ferragosto, si prevede un significativo incremento di turisti e visitatori lungo le coste romane, con un afflusso maggiore sulle spiagge e sulle imbarcazioni. A fronte di questi eventi, la Capitaneria di Porto di Roma ha deciso di intensificare le misure di vigilanza e sicurezza. Questi sforzi non solo mirano a garantire la sicurezza dei bagnanti, ma anche a preservare l’integrità dell’ambiente marittimo e delle spiagge che attirano ogni anno migliaia di persone.

Dispositivo di vigilanza rinforzato

Misure operative ad Ostia e Torvajanica

Per affrontare il previsto aumento di presenze, la Capitaneria attuerà un piano di vigilanza rafforzato su tutto il litorale, in particolare nelle zone di OSTIA e Torvajanica. Qui, saranno dislocate una pattuglia a terra e un mezzo nautico dedicato a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative marittime. Questo intervento vuole rispondere alle necessità di protezione e assistenza per i bagnanti, sia in situazioni di normale afflusso sia in eventuali emergenze.

A Fregene, saranno inviati quattro militari operativi lungo la costa. La presenza di una pattuglia di vigilanza a Fiumicino arricchirà ulteriormente le forze in campo. Nelle località di Fregene e Fiumicino, la Capitaneria disporrà di due mezzi nautici in grado di effettuare periodiche uscite con moto d’acqua, per monitorare in modo più efficace le aree balneari e garantire un rapido intervento in caso di necessità. Si prevede inoltre che altre due pattuglie saranno in movimento, in assetto dinamico, tra vari punti della costa, monitorando specialmente le spiagge libere in prossimità della mezzanotte del 14 agosto. È una misura studiata per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali situazioni critiche.

Tradizionale processione a mare a Fiumicino

Vigilanza speciale per l’evento religioso

Il 15 agosto, come da tradizione, si svolgerà anche a Fiumicino la processione a mare. Questo evento religioso, che coinvolge la sacra immagine della Madonna imbarcata su un peschereccio, richiama ogni anno un gran numero di fedeli e turisti, creando un’atmosfera di festa e devozione. La Capitaneria di Porto, oltre a garantire la sicurezza dei partecipanti, coordinerà le operazioni di vigilanza per evitare situazioni di pericolo durante l’imbarco e la navigazione.

Durante il percorso della processione, le forze della Capitaneria saranno attive sia in mare che a terra per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Si prevede una grande affluenza di bagnanti che assisteranno all’evento da barche e spiagge, pertanto sarà fondamentale mantenere un controllo efficace su tutte le imbarcazioni e garantire che vengano rispettate le disposizioni normative per il bene di tutti.

Lotta a falò e bivacchi non autorizzati

Controlli ed ordinanze comunali

Le forze dell’ordine, in coordinamento con la Capitaneria, intensificheranno i controlli anche sul litorale di Fiumicino, in particolare contro il fenomeno dei falò non autorizzati e dei bivacchi. Tali attività, sebbene considerate parte della tradizione estiva, possono comportare rischi per la sicurezza e la pulizia degli arenili. L’Ordinanza comunale estiva emessa a maggio scorso pone l’accento sull’importanza di mantenere le spiagge pulite e di evitare comportamenti che possano danneggiare l’ecosistema marino. Gli agenti della polizia locale di Fiumicino, pertanto, saranno attivi nella prevenzione di tali pratiche e nel garantire il rispetto delle norme.

In aggiunta, questi dispositivi di controllo si estenderanno anche alle strade di accesso alle località balneari. Si informeranno i cittadini sui divieti relativi alla sosta selvaggia, un problema che affligge diverse aree costiere durante il periodo di maggiore affluenza turistica. Attraverso un attento monitoraggio, si spera di incrementare la sicurezza e il decoro delle nostre spiagge, assicurando un Ferragosto sereno e rispettoso dell’ambiente per tutti.