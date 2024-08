Castelnuovo di Porto e Capena in emergenza: incendio devastante mette a rischio la sicurezza dei residenti

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

Un grave incendio ha colpito ieri le zone di Castelnuovo di Porto e Capena, situate a nord di Roma, generando un’operazione di emergenza di vaste proporzioni. Le fiamme, che hanno iniziato a divampare nella tarda mattinata di venerdì 2 agosto, hanno costretto le autorità a prendere misure drastiche, compresa l’evacuazione di alcuni abitanti a scopo precauzionale. I soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte nel tentativo di contenere la situazione e di prevenire danni ulteriori.

L’incendio e le operazioni di soccorso

Attività dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno mobilitato un massiccio intervento per affrontare il rogo, che si è diffuso rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Durante la notte, sono stati attivati vari automezzi, e due sezioni operative in assetto boschivo sono giunte in aiuto da Liguria e Lombardia. È stata anche attivata un’operazione aerea con un elicottero della Regione Lazio per supportare le operazioni di spegnimento, fondamentale per raggiungere aree difficilmente accessibili. Per garantire un’efficace operatività sul campo, è stata creata una vasca per il pescaggio dell’acqua presso il campo sportivo di Castelnuovo di Porto.

Stato di emergenza sanitaria

A causa della gravità della situazione, Ares 118 ha dichiarato uno stato di maxi emergenza. Sul posto è stato allestito un Posto Medico Avanzato per fornire assistenza medica immediata. Tre ambulanze sono state inviate nella zona per supportare i vigili del fuoco e fornire assistenza a eventuali civili coinvolti. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli operatori o tra la popolazione locale, un dato importante considerando la rapidità con cui si è sviluppato l’incendio.

Aggiornamenti da Castelnuovo di Porto

Situazione attuale e operazioni di bonifica

Dopo una notte di intenso lavoro, il comune di Castelnuovo di Porto ha comunicato un progresso significativo nella gestione dell’emergenza. Le associazioni di volontariato della protezione civile, rimaste in allerta, hanno avviato le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti attivi. Utilizzando un elicottero incaricato di rifornirsi d’acqua dalla vasca del campo sportivo e i mezzi di terra, gli operatori continuano a lavorare per garantire che il rischio di riaccensione sia ridotto al minimo. Il comune si è mostrato ottimista riguardo l’evoluzione della situazione, con l’emergenza in fase di rientro e impegni a monitorare attentamente l’area.

Notizie da Capena

Azioni di risposta e coordinamento

Il comune di Capena, vicino a Castelnuovo di Porto, ha garantito il proprio supporto nella gestione della crisi. Attraverso una comunicazione ufficiale, il comune di Morlupo ha annunciato l’invio di un’automezzo dell’Unità di Crisi Locale dei vigili del fuoco, accompagnato da personale della Sala Operativa. Per monitorare e gestire efficacemente le risorse impiegate, è stato istituito anche un Centro Operativo Comunale . Le autorità locali continuano a lavorare per gestire l’emergenza, coordinando gli sforzi delle varie squadre impegnate sul campo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite con determinazione, e le comunità locali continuano a ricevere aggiornamenti dai propri sindaci e dalle istituzioni preposte. Il piano di emergenza rimane attivo per garantire la sicurezza dei residenti e il ripristino della normalità in queste aree colpite dal disastro.