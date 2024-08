Celebrazioni del Premio Ischitella-Pietro Giannone: un riconoscimento alla poesia italiana

Ultimo aggiornamento il 19 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Si avvicina un momento significativo per la cultura italiana: la celebrazione del Premio nazionale Ischitella-Pietro Giannone, che si terrà il 6 e 7 settembre a Foce Varano e Ischitella. Questo premio, dedicato alla raccolta inedita di poesie nei dialetti d’Italia, ha acquisito nel corso degli anni un’importanza notevole nel panorama culturale, grazie a un sistema collaborativo che coinvolge numerosi attori del territorio.

La storicità del premio: un traguardo collettivo

Un viaggio di 22 anni dedicato alla poesia

Fin dalla sua creazione nel 2004, il Premio Ischitella-Pietro Giannone ha rappresentato una piattaforma fondamentale per poeti emergenti e consolidati, offrendo una visibilità cruciale a opere inedite scritte in dialetto. Ogni anno, l’Associazione Periferie si dedica con impegno alla preparazione dell’evento, e grazie alla continuità del lavoro svolto insieme al Comune di Ischitella, si è consolidato un legame stretto e proficuo. Il premio non è solo un riconoscimento; è una celebrazione della cultura e della lingua locale, che si intrecciano in un momento di grande partecipazione.

Collaborazioni e supporto istituzionale

L’organizzazione di questa iniziativa culturale è frutto di un notevole supporto istituzionale e della generosità di diverse amministrazioni che hanno operato dal 2004 ad oggi. Grazie a questo sostegno, il Premio ha visto crescere il proprio prestigio, attirando l’attenzione di molti poeti che desiderano farsi conoscere, contribuendo così anche a un arricchimento culturale del territorio. La sinergia fra il Comune e l’Associazione Periferie ha reso possibile la realizzazione di un evento di grande richiamo, che promuove l’arte della poesia e ne valorizza le radici locali.

Protagonisti del premio: un tributo ai sostenitori

Le figure chiave e i partner coinvolti

La riuscita del Premio è da attribuirsi non solo all’organizzazione ma anche a una rete di individui e aziende locali che sostengono l’iniziativa. Tra le persone che hanno contribuito in modo significativo, spiccano i nomi di Pierino Comparelli e la sua famiglia, Annamaria Agricola, e i gestori di varie strutture come il B&B Torre del Lago e il B&B Sul Corso. Inoltre, sponsor come Farmacia Germano Lustri, L’Operetta Osteria di Mare, e Arte Dolce di Michela Triggiani dimostrano l’importanza di una comunità unita attorno alla valorizzazione culturale.

Il riconoscimento alla giuria di esperti

La giuria del Premio gioca un ruolo cruciale nella selezione dei candidati. Con personalità del calibro di Franzo Grande Stevens, Rino Caputo, e Manuel Cohen, il premio beneficia di una valutazione di alto livello. La giuria non solo assicura che i lavori premiati siano di eccellenza, ma contribuisce anche a creare un’immagine di credibilità e rilevanza per l’evento. Il loro impegno nel promuovere la poesia inedita è essenziale per il mantenimento della tradizione culturale e per la celebrazione dei talenti emergenti.

Un evento ricco di cultura e musica

Performance e readings poetici

La manifestazione che si svolgerà nei due giorni della celebrazione non sarà solo una premiazione, ma un vero e proprio festival della poesia e della musica. Saranno previsti readings poetici, in cui i poeti finalisti e vincitori delle passate edizioni potranno condividere i loro lavori, arricchendo l’atmosfera con le sonorità dei dialetti italiani. La partecipazione di cori e musicisti locali, anche da Roma, aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento, creando un ambiente festoso e accogliente.

Il valore della partecipazione collettiva

Negli ultimi 21 anni, la comunità di Ischitella ha accolto con calore tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, dagli scrittori ai visitatori. Questa manifestazione non è solo un riconoscimento per i poeti, ma un’opportunità per il pubblico di immergersi nell’universo della poesia e della musica. La popolarità del premio testimonia quanto sia importante mantenere vive le tradizioni culturali, promuovendo un dialogo aperto tra le generazioni.