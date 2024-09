Inclusione e sport: il progetto di don Domenico a Tor Tre Teste per ragazzi diversamente abili

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Redazione

Nel 2021, il parroco don Domenico Vitulli ha avviato un’importante iniziativa presso la parrocchia di San Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste, che si propone di favorire l’inclusione dei ragazzi diversamente abili attraverso il calcio e altre attività sportive. Il progetto nasce dal desiderio di creare un ambiente accogliente dove tutti i bambini possano condividere esperienze di crescita, superando le barriere della disabilità.

un pomeriggio di inclusione con i baby calciatori

Nell’aprile del 2021, il campo di calcetto della parrocchia ha accolto un gruppo di baby calciatori affetti da sindrome di down. Questo incontro non si è limitato a una semplice partita, ma ha rappresentato un momento significativo di inclusione e di gioia per tutti i partecipanti. L’obiettivo di don Domenico e dell’educatore Angelo Barletta era chiaro: non si trattava di creare una squadra separata per bambini con disabilità, bensì di integrare tutti i ragazzi nella vita sportiva della parrocchia.

La proposta era quella di iniziare un percorso che portasse all’istituzione di più squadre parrocchiali, creando un oratorio sportivo dove ogni bambino potesse dare e ricevere insegnamenti dai propri coetanei. Questa visione ha trovato una risposta positiva nei genitori e nei ragazzi, che hanno mostrato interesse all’iniziativa. Tuttavia, nonostante la buona volontà, le distanze geografiche e gli impegni scolastici hanno impedito a molti bambini di partecipare alle attività proposte, nonostante la porta del campetto fosse sempre aperta.

l’importanza di mantenere vivi i sogni

Nonostante le difficoltà, il dialogo tra don Domenico e i promotori dell’iniziativa è continuato. La voglia di realizzare un progetto di inclusione è rimasta viva, sostenendo l’idea che ogni bambino avesse il diritto di partecipare a esperienze significative e formative. Questo sogno ha portato a ulteriori riflessioni sull’importanza di includere i ragazzi diversamente abili nell’attività sportiva, promuovendo non solo l’inclusione, ma anche la socializzazione e il rispetto reciproco.

Recentemente, don Domenico ha condiviso un messaggio entusiasta riguardo un’iniziativa dell’ASD Arcobaleno, che presso l’I.C. Olcese offre corsi di avviamento allo sport per ragazzi diversamente abili. Le discipline proposte includono atletica, pallavolo e basket, creando così una nuova opportunità per quei ragazzi desiderosi di cimentarsi nello sport. Con la disponibilità di spazi parrocchiali da parte di don Domenico, si è aperta la possibilità di collaborazione tra la parrocchia e l’ASD, un passo importante per far crescere ulteriormente l’inclusione.

un legame con il passato e uno sguardo al futuro

Il legame tra il mondo dello sport e l’inclusione rimane forte. Nel 2020, la parrocchia di San Tommaso d’Aquino aveva già collaborato con lo Sporting Club Panda di Roma, dando vita a un evento sportivo che ha incluso bambini con sindrome di down e che è stato ripreso da Special Olympics Young Athletes Program. Quest’esperienza ha dimostrato come il calcio e lo sport in generale possano costituire una piattaforma efficace per la socializzazione e la crescita personale dei bambini con disabilità.

Oggi, la prospettiva di una nuova collaborazione con l’ASD Arcobaleno segnala la volontà di proseguire su questa strada, portando avanti un progetto che mira a combinare sport e inclusione sociale, valorizzando le differenze e creando spazi dove ogni bambino può sentirsi parte attiva della comunità. La speranza è che tale iniziativa si possa concretizzare e che molti ragazzi possano finalmente vivere l’esperienza sportiva in un contesto accogliente e rispettoso.