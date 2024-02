Champions League: Napoli-Barcellona 1-1, gol di Lewandowski e Osimhen

Napoli e Barcellona Pareggiano 1-1 negli Ottavi di Champions League

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona si è conclusa con un pareggio 1-1. La sfida, disputata oggi 21 febbraio 2024, ha visto i catalani passare in vantaggio con una rete di Lewandowski, pareggiata successivamente da Osimhen per il Napoli. Il ritorno si terrà a Barcellona il 12 marzo, lasciando aperta la questione sulla squadra che passerà il turno.

Il Racconto della Partita

Sotto la guida di Calzona alla sua prima partita sulla panchina azzurra, il Napoli ha iniziato la partita in difficoltà contro un Barcellona determinato. I catalani hanno dominato il possesso palla all’inizio, con il giovane Yamal che ha messo alla prova la difesa partenopea. Tuttavia, il Napoli ha cercato di ristabilire l’equilibrio in campo, concedendo comunque spazio alla manovra del Barcellona. Il primo tempo si è chiuso con un maggiore equilibrio rispetto all’inizio, lasciando aperte le possibilità per entrambe le squadre.

Al ritorno dagli spogliatoi, il Barcellona ha ripreso il controllo del gioco e ha trovato il gol con Gundogan al 60′, portandosi in vantaggio per 0-1. Tuttavia, il Napoli non ha mollato e ha reagito con determinazione, trovando il pareggio grazie a una brillante azione di Osimhen al 75′. Non sono mancate le polemiche, con i catalani che hanno reclamato per un presunto fallo dell’attaccante partenopeo.

La Fase Finale e il Verdetto Rinviato

Dopo il gol del pareggio, il Napoli ha cercato con determinazione la vittoria, con Lindstrom, Simeone e Raspadori subentrati per dare nuova linfa all’attacco. Nonostante le occasioni create, tra cui un tentativo di Anguissa di testa e una chance per Simeone, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale. Il Barcellona ha sfiorato il vantaggio con Gundogan, ma il punteggio di 1-1 ha rimandato il verdetto al ritorno a Barcellona, promettendo una sfida avvincente per determinare la squadra che accederà ai quarti di finale della Champions League.

About The Author