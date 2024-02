“Chiedilo all’Europa: il nuovo podcast di Radio24 svela se l’UE può farlo”

L’importanza delle elezioni europee del 2024

Le elezioni europee del prossimo giugno saranno le più importanti di sempre, considerando il contesto geopolitico e la guerra che si combatte ai confini dell’Europa. I cittadini europei si preparano a votare il prossimo Parlamento europeo e a influenzare la guida della prossima Commissione. Ma quali sono le priorità che gli europei vogliono affrontare?

“Chiedilo all’Europa. Can the EU do this?”

Il 9 febbraio partirà il podcast originale di Radio 24, intitolato “Chiedilo all’Europa. Can the EU do this?”, in collaborazione con Euranet Plus. In 20 episodi, Gigi Donelli, con la collaborazione di Giulia Cannizzaro e il contributo delle emittenti radiofoniche dei 15 paesi europei che fanno parte della rete Euranet Plus, si recheranno per le strade e nelle principali piazze d’Europa per capire quali sono i temi prioritari di queste elezioni storiche e cosa si aspettano i cittadini dall’Unione Europea e dai governi dei Paesi membri.

Il progetto Euranet Plus

Euranet Plus è un progetto che coinvolge 15 emittenti radiofoniche pubbliche e private di altrettanti Paesi europei, tra cui Radio 24 per l’Italia. Queste emittenti trasmettono notizie sull’Unione Europea a 13,8 milioni di ascoltatori ogni giorno. Ogni radio coinvolta si impegna a informare il proprio pubblico su eventi politici, culturali, sociali ed economici in un’ottica europea, partendo da prospettive nazionali. L’obiettivo del progetto è rafforzare la consapevolezza e la comprensione dei meccanismi dell’UE da parte dei cittadini, stimolando lo scambio di opinioni e il dibattito. Le elezioni europee del 2024 rappresentano quindi un tema fondamentale da approfondire.

La nuova produzione editoriale di Radio 24 amplia l’offerta di podcast originali e sarà promossa attraverso una campagna di comunicazione multimediale. Promo on air, uscite stampa su Il Sole 24 Ore e post sui social media promuoveranno i singoli episodi, anticipando le tematiche principali della serie.

Questo progetto offre un’opportunità unica per i cittadini europei di esprimere le loro priorità e di influenzare il futuro dell’Unione Europea. Le elezioni europee del 2024 saranno un momento cruciale per il continente, e “Chiedilo all’Europa. Can the EU do this?” ci aiuterà a capire cosa vogliono gli europei da Bruxelles.

