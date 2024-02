Chiusura negozi a Milano per ridurre emissioni smog

Promuovere il Risparmio Energetico: ‘Siamo aperti al risparmio energetico’ a Milano

L’Associazione Confimprese – Le imprese del commercio moderno ha lanciato il progetto ‘Siamo aperti al risparmio energetico’ a Milano, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e contenere le emissioni. La strategia principale consiste nel tenere chiuse le porte dei negozi, promuovendo così pratiche sostenibili all’interno delle attività commerciali.

Adesioni e Obiettivi della Campagna

La campagna, in corso per l’intero anno 2024, ha già ottenuto un ampio consenso tra le 450 imprese associate, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera rete. Il lancio ufficiale della nuova edizione si è svolto a Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora all’Ambiente Elena Grandi e del presidente di Confimprese Mario Resca.

“Chiudere la porta dei negozi è una buona pratica, che dovrebbe essere sempre più diffusa e condivisa – commenta l’assessora Grandi. – Dobbiamo consumare meno energia e ridurre le nostre emissioni, contrastando l’abitudine di mantenere le porte aperte, ancora diffusa nonostante le evidenti conseguenze ambientali.”

Contribuire alla Riduzione delle Emissioni

La riduzione dei consumi energetici è fondamentale per limitare le emissioni, un tema di grande attualità in un periodo contrassegnato da elevati livelli di inquinamento atmosferico. L’assessora Grandi sottolinea l’importanza di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di azioni anche solo apparentemente marginali, che possono avere un impatto significativo sul futuro delle prossime generazioni.

In un contesto in cui la qualità dell’aria urbana è sempre più compromessa, è necessario adottare misure concrete per garantire un ambiente più pulito e salubre per tutti. La campagna ‘Siamo aperti al risparmio energetico’ si pone come un’iniziativa concreta per promuovere la sostenibilità e sensibilizzare sulle azioni individuali che possono contribuire a un futuro più verde e sostenibile.

About The Author