Civitavecchia: la XIV edizione di Terme in Fiore celebra la biodiversità e la cultura botanica

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

Civitavecchia si prepara ad accogliere la XIV edizione di Terme in Fiore, una manifestazione che mette in mostra piante rare e insolite in una delle più suggestive location storiche della città. L’evento si terrà il 14 e 15 settembre, nel Parco Archeologico Monumentale Terme dell’Imperatore Traiano. Gli amanti del verde e della botanica potranno immergersi in un fine settimana ricco di attività, conferenze e laboratori, il tutto sotto i colori e profumi dell’autunno che caratterizzano questo periodo dell’anno.

La mostra: un evento imperdibile

Espositori e offerte

La mostra di quest’anno cattura l’attenzione con oltre 50 espositori provenienti da diverse regioni italiane, pronti a presentare una selezione di piante che difficilmente si trovano in commercio. I visitatori potranno scoprire rarità botaniche e varietà particolari, con la possibilità di ampliare la propria collezione di verde domestico. L’ambiente vivace dell’evento offre non solo piante, ma anche artigianato di alta qualità e prodotti agricoli provenienti da aziende rinomate. Questa combinazione di offerte rende Terme in Fiore un appuntamento enigmatico e affascinante per tutti i visitatori.

Programma ricco di attività

L’intera manifestazione sarà animata da un intenso programma di eventi, comprese conferenze e laboratori tematici. Le conferenze verteranno su argomenti come le orchidee, i funghi medicinali e le piante maestre, offrendo ai partecipanti spunti interessanti e informazioni preziose. Per i più piccoli, sono previsti laboratori creativi, mentre gli adulti potranno godere di attività all’aperto e visite guidate all’area archeologica circostante. Il servizio SoS Orchidee, che ha riscosso un grande successo nelle edizioni precedenti, offrirà supporto e consulenza a coloro che desiderano prendersi cura delle proprie piante.

Intrattenimento e gastronomia

Musica e atmosfera festosa

La manifestazione non sarebbe completa senza intrattenimento musicale. Domenica pomeriggio, i visitatori potranno lasciarsi trasportare dalle note di performance dal vivo, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa. Questi momenti di intrattenimento contribuiscono a creare un ambiente di condivisione, dove appassionati di botanica e famiglie possono godere di una giornata all’aperto in compagnia.

Ristoro di qualità

Per gli amanti della buona cucina, Terme in Fiore offre una ricca area ristoro con diversi truck food che presentano specialità culinarie di alta qualità. Questa opportunità renderà l’esperienza ancora più gustosa, permettendo ai visitatori di fermarsi a degustare piatti deliziosi dopo un’intensa giornata di esplorazioni tra le piante e le attività proposte. Non mancherà la possibilità di gustare specialità locali, rendendo il weekend un’occasione da non perdere per gli amanti del buon cibo.

Informazioni utili per i visitatori

Terme in Fiore è organizzata da Orion Labs e Pro Loco Aps di Civitavecchia, un lavoro congiunto che garantisce un evento di alta qualità. Gli organizzatori hanno previsto due ampi parcheggi gratuiti per accogliere i visitatori e gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, a patto che siano tenuti al guinzaglio. L’ingresso alla manifestazione è disponibile al costo di 5 euro, una cifra accessibile che permette a tutti di partecipare a questa celebrazione della natura e della cultura botanica.

Per ulteriori dettagli sull’evento, come la lista degli espositori e il programma delle attività, è possibile visitare il sito ufficiale termeinfiore.it o le pagine social della manifestazione su Facebook e Instagram. Questo appuntamento è un’opportunità imperdibile per scoprire la bellezza della flora e per vivere un weekend all’insegna della passione per il verde e le tradizioni locali, rendendo omaggio a una delle site archeologiche più affascinanti di Civitavecchia.