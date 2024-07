Coldplay, Codacons: Bimba disabile esclusa dal concerto

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il caso che ha scosso il concerto dei Coldplay in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 16 luglio ruota attorno a una bambina disabile che, nonostante un regolare biglietto di ingresso, rischia di essere esclusa dall’evento. A denunciare la situazione è il Codacons, a cui la madre della bambina si è rivolta per chiedere aiuto.

Circa un anno fa, la madre aveva acquistato due biglietti per il concerto dei Coldplay su Ticketmaster con l’intenzione di partecipare all’evento insieme alla figlia, grande fan del gruppo musicale. Tuttavia, nel corso dell’anno le condizioni della bambina si sono aggravate e attualmente necessita di una sedia a rotelle per gli spostamenti.

La Tribuna Monte Mario, dove erano stati assegnati i posti, non è accessibile alle sedie a rotelle, rendendo impossibile la partecipazione della bambina. Nonostante la richiesta di spostare i posti nella Tribuna Tevere, che è accessibile ai disabili, la madre è stata informata che a causa del sold out di questa area non era possibile effettuare il cambio. La situazione ha portato il Codacons a intervenire con una diffida verso Ticketmaster Italia srl, sottolineando la liceità del diritto della bambina di partecipare al concerto.

Live Nation Italia, società organizzatrice dell’evento, si è dichiarata pronta a trovare una soluzione al problema sollevato dal Codacons. Nonostante le regole rigide che regolano l’assegnazione dei posti per i disabili e i loro accompagnatori, l’invito è stato esteso alla madre della bambina per contattare lo staff e trovare una modalità che permetta alla famiglia di partecipare al concerto dei Coldplay.

Stadio Olimpico di Roma: Lo Stadio Olimpico è il maggiore impianto sportivo della capitale italiana e una delle sedi principali per eventi sportivi, concerti e manifestazioni culturali. Costruito per i Giochi Olimpici del 1960, lo stadio può ospitare oltre 70.000 spettatori ed è la sede delle partite casalinghe per le squadre di calcio AS Roma e SS Lazio.

Codacons: Il Codacons è il COnsumatori DAti e altri CONSumatori, un’associazione italiana che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori in varie aree come commercio, servizi pubblici, ambiente e sanità. Spesso interviene in casi mediatici di interesse pubblico per difendere i diritti dei consumatori.

Live Nation Italia: Live Nation è una delle maggiori società di organizzazione di eventi e promozione di concerti nel mondo. La filiale italiana, Live Nation Italia, gestisce eventi musicali e spettacoli dal vivo in Italia, collaborando con artisti internazionali e locali per portare la musica dal vivo in diverse città italiane.

Ticketmaster Italia srl: Ticketmaster è una delle principali piattaforme di vendita di biglietti per eventi in tutto il mondo. La filiale italiana, Ticketmaster Italia srl, gestisce la vendita di biglietti per concerti, eventi sportivi, spettacoli teatrali e altri happening in Italia, garantendo un accesso regolare agli eventi per il pubblico.

La vicenda della bambina disabile evidenzia la necessità di garantire l’accessibilità agli eventi anche alle persone con disabilità, sottolineando l’importanza di avere strutture e servizi adeguati per consentire a tutti di partecipare a manifestazioni culturali e di intrattenimento.