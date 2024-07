Consiglieri circoscrizione 2 Torino denunciano molestie sessuali.

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La denuncia pubblica scuote la Circoscrizione 2 di Torino, poiché quattro consiglieri hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare comportamenti inaccettabili attraverso una lettera inviata al presidente Luca Rolandi.

Allusioni e molestie sessuali

Le consigliere Rita Grimaudo , Anastasia Guarna , Sara Russo ed Elena Variara segnalano di essere state vittime di allusioni sessualmente esplicite, commenti discriminatori sulla loro intelligenza e osservazioni inappropriati sul loro abbigliamento. Questi comportamenti, definiti riprovevoli e inaccettabili, hanno causato loro disagio e hanno creato un ambiente di lavoro compromesso.

Voce delle vittime

Le consigliere sottolineano che gli atti deprecabili sono stati commessi solo da un ridotto gruppo di consiglieri maschi e non riflettono l’intero corpo di colleghi di sesso maschile. Tuttavia, questa distinzione non attenua la gravità della situazione, evidenziando la necessità urgente di affrontare e condannare tali comportamenti.

Reazioni e supporto

Alice Ravinale, Consigliera Comunale e Capogruppo per Sinistra Ecologista a Torino, interviene sulla questione sottolineando che le molestie e le allusioni sono purtroppo una realtà diffusa per molte donne in vari contesti lavorativi, richiamando l’attenzione sull’importanza di contrastare e sensibilizzare su queste tematiche.

Impegno istituzionale

L’accusa pubblica dei quattro consiglieri evidenzia la necessità di un netto cambiamento culturale e istituzionale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti. Le istituzioni devono assumersi la responsabilità di proteggere e difendere il diritto di ogni individuo a lavorare in un contesto privo di discriminazioni e molestie, promuovendo una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.