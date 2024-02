contro la corruzione finanziaria: la sede dell’agenzia Ue si sposta da Roma a Francoforte

Francoforte Scelta come Sede dell’Agenzia Antiriciclaggio dell’UE

Francoforte è stata selezionata come sede dell’importante agenzia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo dell’Unione Europea. Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno preso questa decisione dopo aver valutato nove città in competizione per ospitare la nuova sede. Oltre a Francoforte, erano in lizza anche Roma, Bruxelles, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius e Vienna. L’Amla, come sarà chiamata l’agenzia, avrà un ruolo fondamentale nella lotta contro le attività finanziarie illecite all’interno dell’UE. Con oltre 400 dipendenti, inizierà le sue operazioni a metà del 2025, secondo quanto comunicato dalla presidenza. Francoforte ha ottenuto 28 voti in un scrutinio segreto, come confermato da fonti diplomatiche europee.

Distribuzione dei Voti al Primo Turno

Al primo turno di votazioni, i paesi membri hanno espresso le loro preferenze per la sede dell’agenzia antiriciclaggio. I voti sono stati distribuiti nel seguente modo: 49 voti per la Germania e quindi per Francoforte, 28 per la Francia e Parigi, 19 per l’Italia e Roma, 19 per la Lituania e Vilnius, 15 per l’Irlanda e Dublino, 12 per l’Austria e Vienna, 9 per la Lettonia e Riga, 6 per la Spagna e Madrid, e infine 5 per il Belgio e Bruxelles. Questa competizione ha evidenziato l’importanza strategica della scelta della sede e il sostegno ricevuto da diverse nazioni europee.

Commenti e Prospettive Future

La decisione di scegliere Francoforte come sede dell’agenzia antiriciclaggio dell’UE rappresenta un passo significativo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell’Unione Europea, ha sottolineato un portavoce dell’UE. Con l’avvio delle operazioni previsto per il 2025 e un team dedicato di oltre 400 professionisti, l’Amla avrà un impatto cruciale nel garantire la trasparenza e l’integrità del sistema finanziario europeo. Questa decisione riflette l’impegno dell’UE nel contrastare le attività illecite e rafforzare la sicurezza finanziaria a livello continentale.

