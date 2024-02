Controllo delle valanghe al Passo Fedaia: misure preventive efficaci

Operazione di prevenzione al lago di Fedaia: intervento efficace del Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata odierna, un’importante operazione di prevenzione è stata messa in atto presso il lago di Fedaia. Grazie all’utilizzo del sistema “Daisy bell”, è stato possibile staccare in modo controllato le masse di neve instabile sopra il lago. Questa azione è stata resa possibile grazie alle esplosioni indotte dalla campana, che hanno contribuito a garantire la sicurezza della zona. Sul luogo dell’intervento sono giunti il Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, insieme ai tecnici del Servizio Prevenzione rischi e Cue, alla Commissione locale valanghe di Canazei e al Soccorso alpino Alta Fassa. Nonostante l’efficacia dell’operazione, la SS 641 del Passo, in prossimità della Diga, rimane temporaneamente chiusa al traffico a causa delle previsioni di nuove nevicate.

Intervento coordinato per la sicurezza: collaborazione tra diverse squadre specializzate

L’intervento di prevenzione al lago di Fedaia ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra diverse squadre specializzate. Il coordinamento tra il Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco, i tecnici del Servizio Prevenzione rischi e Cue, la Commissione locale valanghe di Canazei e il Soccorso alpino Alta Fassa ha permesso di affrontare con successo la situazione critica legata alle masse di neve instabile. Grazie alla tempestiva azione congiunta, è stato possibile ridurre i potenziali rischi legati alle valanghe e garantire la sicurezza della zona circostante al lago di Fedaia.

Chiusura temporanea della SS 641: precauzione necessaria in attesa di ulteriori aggiornamenti

Nonostante l’efficace intervento preventivo, la situazione richiede ulteriori precauzioni. La chiusura temporanea della SS 641 del Passo, nella zona della Diga, è stata decisa in via precauzionale, considerando le previsioni di nuove nevicate. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori, evitando potenziali situazioni di pericolo legate alle condizioni meteorologiche avverse. Restare aggiornati sulle indicazioni delle autorità locali è fondamentale per gestire al meglio la situazione e prevenire eventuali rischi legati alle condizioni climatiche in evoluzione.

