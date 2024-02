Museo del Ricordo delle Foibe: sede a Roma e dettagli sulla sua ubicazione

Gennaro Sangiuliano annuncia il Museo del Ricordo a Roma

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha rivelato i piani per la creazione del Museo del Ricordo a Roma durante il Forum in Masseria condotto da Bruno Vespa. Sangiuliano ha specificato che l’edificio designato per ospitare il museo si trova nei pressi di Piazza del Popolo. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, insieme al Museo della Shoah “passato con legge”, affermando che entrambi i musei sono molto significativi per lui personalmente.

Sangiuliano elogia l’autonomia dei musei italiani

Il Ministro ha lodato i progressi significativi compiuti dai musei italiani, sottolineando l’aumento da 40 a 60 dei musei autonomi. Sangiuliano ha espresso la sua fiducia nell’autonomia come strumento efficace, evidenziando i benefici ottenuti da questa scelta. Grazie all’autonomia, i musei del sud Italia hanno mostrato un notevole miglioramento in termini di efficienza, pulizia e organizzazione, trasformandosi in vere e proprie gemme culturali.

Secondo il Ministro, l’autonomia ha portato a una maggiore disponibilità di risorse, a una gestione più efficiente e alla capacità di utilizzare immediatamente i finanziamenti. I musei non solo rappresentano la storia e l’identità nazionale, ma offrono anche un’opportunità straordinaria di sviluppo e di promozione dell’Italia nel mondo, grazie alle sue unicità storiche millenarie.

Progetti futuri per la valorizzazione culturale

Sangiuliano ha annunciato l’apertura imminente di Palazzo Citterio, che diventerà una sorta di “Brera numero due”, ampliando l’offerta culturale della Pinacoteca di Brera. Inoltre, ha evidenziato un investimento di 40 milioni di euro per il Museo di Capodimonte, con lavori già in corso per migliorare l’efficienza energetica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici. Il recupero della vecchia terrazza e la destinazione di uno spazio per l’arte contemporanea presso la reggia di Capodimonte sono ulteriori progetti che mirano a valorizzare il patrimonio artistico italiano.

