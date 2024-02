Corpo 90enne scomparsa Caprarola trovato in bosco: figlio arrestato

Donna di 90 anni trovata morta in un bosco: il figlio fermato per occultamento di cadavere

Una donna anziana di 90 anni, scomparsa da Caprarola, in provincia di Viterbo, dal 24 gennaio scorso, è stata tragicamente trovata morta in un bosco. Il figlio, un uomo di 60 anni disoccupato, è stato fermato con l’accusa di aver occultato il cadavere della madre.

Indagini serrate portano alla scoperta del corpo

Dopo una settimana di indagini intense, i carabinieri del Nucleo operativo di Ronciglione, con l’aiuto dei colleghi di Bracciano, sono riusciti a risolvere il mistero della scomparsa di una donna anziana di quasi novant’anni di Canale Monterano (Roma). Grazie alla collaborazione delle Procure di Civitavecchia e Viterbo, i militari hanno fermato il figlio e recuperato il corpo della donna, che era stato nascosto in un bosco nella Riserva del lago di Vico.

L’allarme del figlio e le indagini

L’allarme sulla scomparsa della novantenne era stato dato dall’altro figlio, che vive in Emilia Romagna e non riusciva a mettersi in contatto con la madre da alcuni giorni. Dopo aver cercato invano di raggiungerla e dopo il rifiuto inspiegabile del fratello di permettergli di parlare con lei, ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri, scatenando immediatamente le ricerche.

Dalle indagini è emerso che il figlio sessantenne della donna aveva ritirato la pensione della madre all’inizio del mese e poi aveva improvvisamente spento i cellulari. Giovedì, i carabinieri di Ronciglione sono riusciti a rintracciare l’uomo, che aveva trascorso la notte in un bed and breakfast in provincia, e lo hanno fermato. Solo a quel punto, l’uomo ha confessato di aver nascosto il cadavere dell’anziana e ha fornito indicazioni ai carabinieri su come trovarlo. Le indagini dei militari sono ancora in corso e l’autopsia sarà fondamentale per chiarire la dinamica esatta della morte della donna. Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi.

