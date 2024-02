Crosetto in buone condizioni, esclusi danni cardiaci - avvisatore.it

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ricoverato per un malore al petto

Nella tarda serata di ieri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy a Roma a causa di un persistente dolore al petto. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa, il Ministro è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti e monitoraggio presso la struttura ospedaliera. I risultati hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci. Al fine di approfondire le cause del malore, nelle prossime ore il Ministro Crosetto sarà sottoposto a ulteriori esami.

Messaggi di vicinanza da parte del mondo istituzionale e politico

Il Ministro Crosetto ha espresso la sua gratitudine per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, sia della maggioranza che dell’opposizione. Inoltre, ha ringraziato i tanti cittadini comuni che hanno dimostrato affetto nei suoi confronti. Nonostante l’episodio, le condizioni di salute del Ministro sono buone.

Continua il monitoraggio della situazione

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto rimarrà sotto osservazione e verrà sottoposto a ulteriori esami per determinare le cause del malore. La pericardite, una infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, è una condizione che richiede attenzione e monitoraggio. Tuttavia, al momento, non sono stati riscontrati danni cardiaci. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del Ministro Crosetto.

About The Author