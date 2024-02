della sua battaglia contro il bullismo online

Chiara Ferragni ospite a ‘Che tempo che fa’

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 marzo a ‘Che tempo che fa’ sul Nove. L’annuncio è stato fatto dal conduttore stesso tramite una storia su Instagram, confermando così i rumors riguardanti l’intervista all’influencer. In particolare, si è tornati a parlare di lei a causa delle voci su una presunta separazione dal marito Fedez, lanciate dal sito Dagospia, che sostiene che il rapper abbia lasciato la casa coniugale.

Il ritorno di Chiara Ferragni sul palcoscenico mediatico

Dopo essere stata coinvolta in polemiche legate al caso del pandoro Balocco ‘Pink Christmas’ e essere stata indagata per truffa aggravata in relazione anche ad altri casi, Chiara Ferragni si era tenuta lontana dai riflettori. Tuttavia, sembra ora intenzionata a raccontare la sua versione dei fatti non solo sui social, ma anche in altri contesti.

“Il fatto che decida di farlo proprio in questo momento, mentre circolano voci sulla sua presunta separazione da Fedez, potrebbe essere interpretato come un segnale di conferma della crisi familiare da parte di molti dei suoi followers, che stanno cercando indizi online”, afferma una fonte vicina alla situazione.

Il Codacons contro l’ospitata di Chiara Ferragni

Il Codacons ha espresso la sua contrarietà riguardo alla partecipazione di Chiara Ferragni a ‘Che tempo che fa’, minacciando addirittura il sequestro della trasmissione. Secondo l’associazione, è inaccettabile che un personaggio coinvolto in indagini per reati gravi abbia così tanto spazio mediatico senza contraddittorio.

“Appare inaccettabile che una rete televisiva dia così tanto spazio a un soggetto sotto indagine per reati gravi, senza dare voce a un contraddittorio equilibrato. Questo comportamento è un insulto nei confronti degli italiani e del lavoro della magistratura”, ha dichiarato il Codacons.

Per questo motivo, l’associazione ha inviato una diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia, chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà garantito un confronto equo sull’argomento legato al pandoro-gate. In caso di mancata risposta, il Codacons è pronto a ricorrere a vie legali per ottenere il sequestro della trasmissione.

