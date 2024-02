Difficoltà di collegamenti nel golfo di Napoli a causa del mare molto mosso

Disagi per i trasporti nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteo

Le difficoltà nei trasporti nel golfo di Napoli continuano a persistere nonostante il ritorno del sole. Il vento e il mare agitato stanno causando problemi nella regolarità dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia, Capri e Procida. Numerose corse sono state cancellate a causa del mare molto mosso, soprattutto per i mezzi veloci. La maggior parte delle corse verso Ischia e Procida è stata annullata, mentre gli aliscafi per Capri, dopo una breve interruzione, stanno ora viaggiando regolarmente.

Anche alcuni collegamenti operati con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida sono stati soppressi. Pertanto, prima di partire per le isole partenopee, è consigliabile consultare i siti internet e i call center delle compagnie di navigazione che gestiscono i collegamenti via mare.

Consigli per i viaggiatori

Per evitare inconvenienti e ritardi, è importante prendere alcune precauzioni prima di intraprendere un viaggio verso le isole del golfo di Napoli. Consultare i siti web delle compagnie di navigazione e i loro call center può fornire informazioni aggiornate sulla regolarità dei collegamenti marittimi. In questo modo, i viaggiatori possono pianificare il loro itinerario in base alle condizioni meteo e alle cancellazioni delle corse.

Inoltre, è consigliabile tenere presente che i mezzi veloci sono quelli più colpiti dalle cancellazioni a causa del mare mosso. Se si ha la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di trasporto, potrebbe essere preferibile optare per un traghetto anziché un aliscafo.

