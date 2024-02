Dipartimento Ps: libertà di manifestare e tutela degli obiettivi

Scontri durante manifestazioni: la visione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ribadisce il suo impegno a garantire la libertà di manifestazione e la tutela degli obiettivi sensibili nazionali. Secondo il Dipartimento, gli scontri avvenuti a Firenze e Pisa mettono in luce le sfide operative durante i servizi di ordine pubblico, causate dal mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative e dalla mancanza di preavviso o condivisione dell’evento da parte degli organizzatori.

Come affermato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

“È da sempre proteso a garantire il massimo esercizio della libertà di manifestazione e nel contempo ad assicurare la necessaria tutela degli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale”.

Riflessioni sulle manifestazioni e l’operato delle forze dell’ordine

Secondo il Dipartimento, gli eventi odierni saranno oggetto di valutazione per migliorare gli aspetti organizzativi e operativi legati alle varie tipologie di iniziative che richiedono il coinvolgimento quotidiano di migliaia di operatori delle forze dell’ordine.

