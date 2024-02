“Discriminazione razziale: Myrta Merlino denuncia il fischiato al geolier napoletano”

Geolier contestato a Sanremo: il pubblico fischia il cantante napoletano

Il cantante napoletano Geolier è stato oggetto di contestazione durante la quarta serata del Festival di Sanremo. Secondo la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, il pubblico presente al teatro Ariston ha fischiato il cantante non solo per la sua performance, ma anche a causa delle sue origini napoletane. Merlino ha espresso la sua indignazione su X, scrivendo: “Geolier, un giovane talento idolatrato dagli adolescenti italiani per il suo genere musicale, non ha vinto a causa della sua provenienza napoletana e il pubblico in sala dovrebbe vergognarsi”.

Ghali a Sanremo: un messaggio di unità tra Italia e Tunisia

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, l’artista Ghali ha offerto una performance che ha unito l’Italia e la Tunisia. La conduttrice Myrta Merlino ha elogiato l’artista per il suo impegno nel risvegliare le coscienze del pubblico. Merlino ha scritto su X: “Ghali potrebbe non essere andato a Sanremo per vincere il Festival, ma sicuramente è andato per far riflettere. Bravo Ghali, sei un vero italiano”.

Un’occasione per riflettere sulla diversità e l’unità

La contestazione nei confronti di Geolier e l’elogio per Ghali offrono un’occasione per riflettere sulla diversità e sull’unità. È importante che il pubblico del Festival di Sanremo, così come il pubblico in generale, apprezzi e celebri la varietà di talenti e origini presenti nella musica italiana. Come ha sottolineato Myrta Merlino, “la musica dovrebbe unire e non dividere”. Speriamo che in futuro il pubblico possa apprezzare e applaudire tutti i talenti, indipendentemente dalle loro origini.

