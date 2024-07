Doppia Tragedia in Mare: Due Sub Deceduti a Focene

Ultimo aggiornamento il 7 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La Prima Tragedia: Un Subacqueo di 55 Anni

Alle 10 circa, un bagnino di uno stabilimento a Focene ha fatto una scoperta tragica. Notando l’assenza di movimento di un pallone subacqueo, ha prontamente reagito seguendolo con il suo pattino. Con grande coraggio, ha recuperato il pallone e portato in superficie un subacqueo in stato critico. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo l’uomo di 55 anni è deceduto. Si presume che abbia avuto un improvviso malore durante l’immersione, lasciando tutti sconvolti per questa dolorosa perdita.

La Seconda Tragedia: Un Uomo di 57 Anni Disperso

Intorno alle 13.40, un’altra terribile notizia è giunta alla Guardia Costiera di Focene. Il personale ha segnalato il ritrovamento di un sub disperso, un uomo di 57 anni, purtroppo trovato senza vita e riconosciuto dai suoi familiari. Il timore dei parenti per il suo mancato ritorno ha trovato purtroppo conferma in questa tragica scoperta. Le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto diverse unità tra cui sommozzatori e un elicottero dei vigili del fuoco, non hanno potuto che constatare il peggio. Anche in questo caso, si ipotizza che la causa del decesso sia stata un malore, gettando un’ombra di tristezza su questa giornata cupa.

Condizioni Avverse in Mare: un Fattore Aggiuntivo

Le circostanze avverse in mare, con onde di notevole altezza che hanno reso complicata la situazione, hanno contribuito a rendere ancora più tragico il destino di questi due subacquei. Le vicende accadute a Focene rimarranno impresse nella memoria di tutti coloro che hanno dovuto affrontare queste drammatiche situazioni in cui il mare, solitamente fonte di vita e divertimento, si è trasformato in teatro di terribili eventi.

