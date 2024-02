"Elon Musk avverte Kiev: Putin non perderà la guerra in Ucraina" - avvisatore.it

Elon Musk: “Gli Stati Uniti dovrebbero interrompere gli aiuti all’Ucraina”

Elon Musk, fondatore di X e Tesla, ha espresso la sua opinione sulla situazione in Ucraina, sostenendo che gli Stati Uniti dovrebbero interrompere gli aiuti al paese. Da due anni, l’Ucraina è coinvolta in un conflitto con la Russia, che ha invaso il paese su ordine di Vladimir Putin. Nonostante l’intenzione di Washington di fornire un pacchetto di aiuti e armi del valore di 61 miliardi di dollari a Kiev, l’opposizione di alcuni repubblicani al Senato, influenzati da Donald Trump, sta ostacolando il processo.

Secondo Musk, l’America ha buone intenzioni nel voler aiutare, ma prolungare la guerra porta alla morte dei giovani ucraini migliori. Anche i russi non sono interessati a combattere. Musk sostiene che questa situazione è sbagliata e che non ci sono possibilità che Putin perda la guerra o che ponga fine alle ostilità. Se Putin si ritirasse, verrebbe ucciso. Musk solleva anche un interrogativo sul possibile cambio di regime in Russia, sottolineando che la persona che potrebbe sostituire Putin potrebbe essere ancora più dura di lui.

La posizione di Elon Musk sulla guerra in Ucraina

Elon Musk: “Prolungare la guerra non aiuta l’Ucraina”

