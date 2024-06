Emergenza a Cogne: i tempi del ripristino dopo l’esondazione

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un disastro in corso

Dopo l’esondazione del torrente Grand Eyvia che ha causato danni a Cogne e al fondo valle, il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha dichiarato che è ancora presto per prevedere una tempistica per il ripristino del collegamento stradale. Durante una riunione a Saint-Christophe con il presidente della Regione, Renzo Testolin, e i tecnici della Protezione civile regionale, Curcio ha spiegato che i corsi d’acqua sono ancora molto alti, rendendo difficile valutare l’entità dei danni e stabilire i necessari interventi tecnici.

Analisi in corso

Curcio ha sottolineato l’importanza di comprendere la tipologia dei danni subiti, fino a dove è arrivata l’acqua e quali sono le zone più colpite. Alcuni corsi d’acqua hanno subito cambiamenti significativi, richiedendo approfondite analisi per determinare le azioni da intraprendere in modo preciso. Le priorità attuali riguardano l’evacuazione delle persone, il ripristino della viabilità e dei servizi essenziali come l’acquedotto e le infrastrutture elettriche danneggiate.

Impatto sull’economia locale

L’isolamento prolungato di Cogne potrebbe avere gravi conseguenze sull’economia turistica del luogo, noto per la sua posizione ai piedi del Gran Paradiso. Curcio ha evidenziato che, come molte altre comunità, anche Cogne desidera ripartire rapidamente, considerando l’importanza del turismo per la zona. Con l’arrivo dei mesi estivi, l’area è particolarmente richiesta dai turisti, quindi è fondamentale agire con tempestività per consentire agli operatori economici di riprendere le attività e ai visitatori di godere delle bellezze del territorio.

