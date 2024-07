Emergenza rifiuti e rischio incendi all’ex mira lanza: la ASL lancia l’allerta al municipio XI

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Redazione

Il degrado nell’area dell’ex mira lanza continua a destare preoccupazione tra i residenti di Marconi. L’ammontare di rifiuti accumulati, risultato di occupazioni abusive, ha attirato l’attenzione della ASL Rm3, che ha sollecitato il municipio XI a prendere seri provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi ambientali significativi, come incendi e contaminazione dell’aria.

Situazione critica nell’ex complesso industriale

Negli ultimi mesi, l’ex mira lanza è stata al centro di diverse segnalazioni riguardanti l’aumento esponenziale di rifiuti in tutta l’area. La presenza di questi materiali abbandonati è stata descritta come una minaccia per la salute e l’ambiente, tanto da spingere il consigliere municipale Marco Palma a redigere un esposto indirizzato a numerosi enti, tra cui il sindaco, l’Ama e le autorità di protezione civile.

Nel documento, Palma ha sottolineato la necessità immediata di attivare interventi di bonifica per tutelare la salute pubblica. L’area, frequentemente considerata “una bomba ecologica”, è oggetto di preoccupazioni crescenti, in particolare per il rischio di incendi che potrebbe liberare sostanze tossiche come la diossina. Eventi e incendi di questo tipo non sono rari nel territorio, rendendo la situazione ancora più allarmante.

L’esposto ha suscitato l’attenzione della ASL Rm3, la quale ha riconosciuto l’urgenza di affrontare il problema sollecitando ufficialmente il municipio XI a organizzare una bonifica dell’area, considerata a rischio. È chiaro che l’inerzia nel gestire questo problema potrebbe avere conseguenze devastanti per la comunità locale.

Le richieste della ASL al municipio XI

La lettera della ASL Rm3 non si è limitata a richiedere semplici interventi di pulizia. Il documento ha impresso un forte accento sull’emergenza sanitaria, esprimendo preoccupazione per le ripercussioni sulla popolazione del quartiere. La ASL ha chiesto al municipio di attivarsi per comprendere e verificare la situazione degli abbandoni, avviando le procedure necessarie per il recupero della salute pubblica e il ripristino del decoro dell’area.

Oltre alla bonifica, la ASL ha suggerito di avviare anche programmi di assistenza sociale per le persone senza fissa dimora che occupano l’area. Queste azioni sono ritenute essenziali non solo per affrontare l’emergenza igienico-sanitaria, ma anche per considerare l’aspetto sociale del problema, che merita un trattamento integrato e sostenibile.

Marco Palma ha espresso un certo grado di soddisfazione riguardo al coinvolgimento della ASL, evidenziando come finalmente le istituzioni stiano riconoscendo e affrontando un tema che preoccupa l’intera comunità. Riferendosi agli incendi passati e ai crescenti rischi, il consigliere ha sottolineato la necessità di agire in modo tempestivo e coordinato, specialmente a seguito di episodi incidentali recenti che hanno scosso la zona.

Progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana

L’ex mira lanza ha attraversato anni di abbandono e degrado, ma l’area è stata anche al centro di programmi di rigenerazione urbana, che mirano a trasformare lo spazio in opportunità di sviluppo. Tuttavia, nonostante gli sforzi per rivitalizzare l’area, le occupazioni e l’abbandono di rifiuti continuano a ostacolare il progresso.

Nei mesi scorsi, Roma Tre ha firmato un protocollo con il Campidoglio per riqualificare l’ex complesso industriale e trasformarlo in uno studentato. Questo accordo ha suscitato speranze tra i residenti del quartiere di Marconi, i quali vedono nella riqualificazione un’opportunità per migliorare non solo la loro qualità della vita, ma anche il valore del territorio. Tuttavia, finora la situazione dei rifiuti non ha mostrato segni di miglioramento, sollevando dubbi sull’efficacia dei programmi di rigenerazione urbana.

Il consigliere Palma ha dichiarato che seguirà attentamente gli sviluppi nei prossimi giorni, annunciando un’eventuale escalation della posizione se non dovessero emergere risultati concreti nelle operazioni di bonifica. Infatti, un eventuale mancato intervento potrebbe portarlo a presentare un esposto in Procura per investigare su possibili omissioni da parte delle autorità responsabili nel gestire l’emergenza igienico-sanitaria.