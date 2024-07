Emergenza turistica in Valle d’Aosta: la Ministra Santanché in visita

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La Ministra del Turismo Daniela Santanché domani farà visita alle località della Valle d’Aosta colpite dall’alluvione degli scorsi giorni. L’arrivo è previsto per le 15 presso l’aeroporto di Aosta, dove la Ministra incontrerà autorità locali, rappresentanti della protezione civile e operatori turistici.

Durante la sua visita, non è escluso che la Ministra effettuerà un sorvolo in elicottero delle località di Cogne e Cervinia, particolarmente colpite dalle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni. La presenza della Ministra Santanché è finalizzata a valutare gli interventi necessari per affrontare l’emergenza turistica e sostenere la ripresa delle attività nelle zone colpite.

– Valle d’Aosta: La Valle d’Aosta è una regione autonoma situata nel nord-ovest dell’Italia, ai confini con la Francia e la Svizzera. È conosciuta per i suoi paesaggi montani, le Alpi, e per le attività turistiche legate allo sci. È una delle regioni più piccole d’Italia, ma ricca di storia, tradizioni e cultura.

– Cogne e Cervinia: Cogne è un comune situato in Valle d’Aosta, noto per la bellezza dei suoi paesaggi e per le attività legate allo sci e all’alpinismo. È stata colpita da forti avverse condizioni meteo che hanno causato danni e alluvioni. Cervinia, invece, è una località turistica situata ai piedi del Monte Cervino, celebre per le piste da sci e per essere una delle mete più apprezzate dagli amanti dello sci alpino e dello snowboard.

L’incontro istituzionale e il sorvolo in elicottero effettuati dalla Ministra Daniela Santanché hanno l’obiettivo di valutare i danni causati dall’alluvione e le azioni necessarie per sostenere l’emergenza turistica e favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite.