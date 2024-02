Emma Marrone si commuove a Sanremo 2024: le toccanti parole per il suo papà

Emma Marrone dedica il Festival di Sanremo 2024 al papà scomparso

La cantante Emma Marrone ha emozionato il pubblico durante il Festival di Sanremo 2024 con una dedica speciale al suo papà, Rosario. Durante il suo intervento sul palco, Emma ha ringraziato la sua famiglia e i suoi fan, ma ha voluto dedicare il festival al suo papà, che è stato il primo a sostenerla nella sua carriera musicale. “Voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato”, ha dichiarato commossa.

La dedica di Emma al suo papà non è una novità. Durante un’intervista a Domenica In lo scorso ottobre, la cantante ha parlato del dolore per la perdita del padre, scomparso a causa di una malattia. “Avrei fatto di tutto per lui, ma purtroppo non potevamo fare niente”, ha raccontato Emma. “Mi ha fatto molto male vedere mio padre soffrire tanto. La cosa che mi ha devastato di più è stata vederlo diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente, e sentirmi impotente di fronte a tutto questo”.

Emma ha sottolineato l’importanza di dire “ti amo” alle persone care e ha raccontato di aver sempre detto a suo padre quanto lo amasse. “Non c’è mai stato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo, buonanotte papà'”, ha affermato. “Ci sentivamo 7-8 volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”.

La dedica di Emma al suo papà è stata un momento toccante durante il Festival di Sanremo 2024. La cantante ha voluto rendere omaggio al suo papà, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella sua vita e nella sua carriera. La sua promessa di restare sul palco fino a quando avrà fiato dimostra l’amore e la gratitudine che Emma prova per suo padre. La sua performance è stata un tributo commovente a un uomo speciale che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

