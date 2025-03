Esplosione a Monteverde, Roma: turista gravemente ferito tra le macerie, indagini su fuga di gas

Ultimo aggiornamento il 24 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Un’esplosione scuote il quartiere Monteverde a Roma, un turista ferito gravemente e le indagini in corso per accertare la causa dell’incidente.

Il quartiere Monteverde a Roma è stato teatro di una tragedia sfiorata. Un’esplosione ha devastato un edificio storico situato in via Vitellia, noto come il “casermone”, una struttura del ‘600 che si affaccia su Villa Pamphili. In pochi istanti, la palazzina è crollata, destando panico tra i passanti e i turisti che si trovavano nel parco. Un turista, il 54enne scozzese , è rimasto intrappolato sotto le macerie. Fortunatamente, è stato estratto vivo dai vigili del fuoco, che hanno operato per diverse ore, supportati anche dai carabinieri, per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Le forze dell’ordine, insieme alla polizia locale, hanno isolato l’area e chiuso alcune strade per consentire le operazioni di soccorso.

Il ferito e le prime ricostruzioni sull’esplosione

Il turista è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. L’uomo ha riportato ustioni su circa il 70% del corpo e traumi alle gambe, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni imminenti. Secondo le prime ricostruzioni, Paterson stava facendo colazione nel B&B dove alloggiava, quando la deflagrazione ha colpito l’edificio. L’ipotesi iniziale è che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas, ma sono in corso ulteriori accertamenti per determinare se la causa sia riconducibile a una bombola o a un malfunzionamento della rete del metano. I PM di Roma hanno già avviato un’inchiesta, mentre il B&B è stato posto sotto sequestro e sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui il gestore della struttura e i proprietari degli appartamenti distrutti.

Le autorità stanno approfondendo anche la regolarità in materia di sicurezza dell’edificio, come il rispetto delle normative antincendio e l’autorizzazione del Comune per l’attività del B&B. A seguito dell’esplosione, sono state evacuate precauzionalmente le abitazioni adiacenti fino a quando non saranno completati i sopralluoghi sull’agibilità delle strutture. Intanto, Italgas ha dichiarato che i contatori del gas nell’edificio sono risultati intatti, ma la causa dell’esplosione resta ancora sotto inchiesta.

Una giornata che ha sconvolto il quartiere e il turismo

L’esplosione ha colpito duramente anche il quartiere Monteverde, che ha visto i residenti svegliarsi nel bel mezzo della tragedia. Diverse persone hanno riferito di aver sentito un fortissimo boato e di aver visto i vetri delle finestre tremare, seguiti dalla pioggia di calcinacci che ha colpito le auto parcheggiate. Le urla disperate del turista intrappolato tra le macerie sono state ascoltate da molti passanti. La notizia dell’esplosione ha suscitato anche preoccupazione per la sicurezza dei luoghi frequentati dai turisti, con diversi residenti che, spaventati, hanno pensato addirittura a un attacco terroristico.

L’ex residente Roberto Saviano e le voci del quartiere

Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione è il fatto che, fino a pochi giorni fa, nell’edificio di via Vitellia 43 viveva anche Roberto Saviano, lo scrittore noto per le sue denunce contro la criminalità organizzata. Alcuni abitanti del quartiere hanno temuto che l’esplosione potesse essere un avvertimento legato a questioni di natura criminale, ma al momento non ci sono prove a sostegno di questa ipotesi. Lo stesso Saviano, tramite una storia su Instagram, ha rassicurato i suoi follower, spiegando che non viveva più in quell’edificio da giorni e ringraziando per la preoccupazione. “Che strazio vedere in macerie un luogo dove ho amato vivere”, ha scritto.

Il punto di vista delle autorità

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato sul luogo dell’incidente per seguire da vicino la situazione. In una dichiarazione ufficiale, Gualtieri ha confermato che i primi rilievi indicano una fuga di gas come probabile causa dell’esplosione, che ha danneggiato anche una parte del muro di Villa Pamphili, uno dei parchi più noti della città. Sebbene non si tratti di un attacco terroristico, la preoccupazione per la sicurezza nella zona resta alta, soprattutto in un contesto turistico come quello di Roma.

Quello che è successo questa mattina a Monteverde è un triste promemoria della necessità di garantire standard di sicurezza adeguati in edifici storici, ma anche in strutture turistiche. La vicenda ha scosso il quartiere e la città, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi ha assistito alla scena e nelle vite dei protagonisti coinvolti. Mentre le indagini continuano, resta da vedere se ci saranno cambiamenti nelle politiche di sicurezza e nei controlli, affinché tragedie simili non accadano più.