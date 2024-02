Esplosioni a Kiev: Allarme aereo in tutta l’Ucraina

Allarme aereo in Ucraina: esplosioni a Kiev, Leopoli e altre città

Stamattina è stato lanciato un allarme aereo in tutta l’Ucraina, a seguito di esplosioni udite in diverse città del paese. Secondo i media locali, le esplosioni si sono verificate a Kiev, dove il sindaco Vitaliy Klitschko ha inviato un messaggio ai cittadini tramite Telegram, invitandoli a rimanere nei rifugi. Anche Leopoli, Dnepropetrovsk e la città di Zaporizhzhia hanno subito gli effetti dell’attacco, con un civile ferito.

Esplosioni a Kiev e Leopoli: l’Ucraina sotto attacco

L’allarme antiaereo è stato attivato a Kiev intorno alle 5 del mattino, seguito da diverse esplosioni intorno alle 6. Anche il sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi, ha confermato che la città è stata presa di mira nell’attacco. L’onda esplosiva ha causato la rottura delle finestre di diversi edifici. Secondo le informazioni disponibili, l’esercito russo sta mirando alle infrastrutture energetiche, all’industria della difesa, al comando militare e alle comunicazioni ucraine.

L’Ucraina sotto attacco: situazione critica

La situazione in Ucraina è estremamente critica, con l’esercito russo che continua a colpire obiettivi strategici nel paese. Le esplosioni udite a Kiev, Leopoli e altre città sono solo la conferma di un attacco in corso. Le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile per proteggere i cittadini e mitigare gli effetti dell’aggressione. Tuttavia, la popolazione è invitata a rimanere vigile e a seguire le istruzioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.

In conclusione, l’Ucraina è attualmente sotto attacco, con esplosioni udite a Kiev, Leopoli e altre città. L’esercito russo sta prendendo di mira infrastrutture chiave nel paese, causando danni e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile per proteggere la popolazione e mitigare gli effetti dell’aggressione. È fondamentale che i cittadini rimangano vigili e seguano le istruzioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.

