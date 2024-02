Europa League 2024: Feyenoord-Roma in diretta TV, orario e canale di trasmissione

Europa League 2024: La Roma sfida il Feyenoord a Rotterdam

La Roma si prepara per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale dell’Europa League contro il Feyenoord, che si terrà a Rotterdam. Questa non è la prima volta che le due squadre si incontrano, infatti si tratta del terzo anno consecutivo in cui i giallorossi si trovano di fronte alla squadra olandese. In passato, la Roma ha vinto contro il Feyenoord nella finale di Conference a Tirana nel 2022 e nei quarti di finale dell’ultima Europa League, anche se è stata poi sconfitta ai rigori dal Siviglia. Questa volta, però, la Roma non ha Mourinho come allenatore, ma ha invece Daniele De Rossi che fa il suo esordio europeo come allenatore.

Il pronostico di De Rossi

De Rossi ha espresso il suo rispetto per il Feyenoord, definendolo una squadra che lo ha impressionato per la sua gamba e qualità. Ha dichiarato: “Ho grande rispetto per tutti i loro giocatori. Nelle sfide precedenti c’è sempre stato grande equilibrio, anche se ha vinto sempre la Roma, quindi mi aspetto una partita simile“. Il tecnico giallorosso si è detto contento di fare il suo esordio in Europa e ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati nonostante l’atmosfera che si respira.

De Rossi ha anche elogiato il giocatore Pellegrini, affermando che continua a migliorare ad ogni partita e ad ogni allenamento. Ha commentato: “Sintomo che capisce quello che chiedo, come tutti. Io non posso far altro che ringraziare tutti. Il percorso ero comodo, bello e morbido se fossimo stati all’8 luglio perché fai le amichevoli contro i boscaioli e il risultato va in secondo piano. Qui invece i risultati contano subito, è sempre tanto importante. Voi parlate di giochisti e risultatisti, fa ridere perché i risultati contano per tutti gli allenatori“.

Come seguire Feyenoord-Roma

La partita tra Feyenoord e Roma si giocherà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport (canale 252) e su DAZN. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW. Gli appassionati di calcio avranno quindi diverse opzioni per non perdersi questo importante match europeo.

