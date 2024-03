Eventi di rilievo del 23 marzo 2024: dall'astronautica ai dibattiti in palazzo, la giornata in breve - Occhioche.it

Elezioni regionali in Potenza e Matera: presentazione delle liste in vista del voto

Nel pieno rispetto dei tempi, dalle 8:00 alle 12:00, nei Palazzi di Giustizia di Potenza e Matera sono state depositate le liste per le imminenti elezioni regionali del 21 e 22 aprile. L’attesa è alta e l’atmosfera elettorale comincia a farsi sentire.

Festival dell’Economia a Milano: l’incontro tra creatività e politica per un’Italia migliore

Nel cuore di Milano, nella suggestiva sala delle Colonne di Banco BPM in via San Paolo 12, si è tenuto il festival “Idee creative per un’Italia più attrattiva”. Un evento che ha visto la partecipazione della ministra dell’Università Bernini, un’occasione unica per discutere di come favorire la crescita economica attraverso l’innovazione e la creatività.

Presentazione del Libro bianco Valore acqua in Italia: un focus sull’idrico integrato

All’Acquario Romano in Piazza Fanti 47, si è svolta la presentazione della 5/a edizione del Libro bianco Valore acqua per l’Italia 2024 e del Blue Book 2024 dedicato al servizio idrico integrato e alla filiera dell’acqua. Un’occasione per approfondire un tema cruciale per il nostro Paese, con contributi significativi da parte di The European House-Ambrosetti e Utilitalia.

Elezioni presidenziali in Slovacchia: la politica europea al centro dell’attenzione

Mentre in Slovacchia si tenevano le elezioni presidenziali, i riflettori della politica si accendevano su uno dei Paesi principali dell’Europa centrale, dove le scelte elettorali determinano il futuro del Paese e le sue relazioni internazionali.

Lancio della navicella spaziale Soyuz MS-25 da Baikonur: un passo nell’infinito

Da Baikonur, in Kazakistan, è stato lanciato il volo della navicella spaziale Soyuz MS-25, un momento senza tempo che ricorda l’ardire e la meraviglia dell’esplorazione spaziale, con i suoi rischi e le sue speranze.

Il Papa riceve il personale e i dirigenti della Rai in Vaticano: un incontro speciale

Nell’Aula Paolo VI in Città del Vaticano, il Santo Padre ha accolto con affetto il personale e i dirigenti della Rai, in un incontro che va oltre le logiche giornalistiche, sottolineando il ruolo della comunicazione al servizio della verità e della pace.

Eventi sportivi in Australia e Portogallo: motori e adrenalina sotto il sole

A Melbourne, sul circuito del Grand Prix, si sono tenute le prove libere 3 del Gp d’Australia di Formula 1, seguite dalle emozionanti qualifiche. Mentre all’Autódromo Internacional do Algarve, in Portimao, si è vissuta l’adrenalina delle prequalifiche del Momondiale e le spettacolari qualifiche della MotoGp, culminate in una sprint race mozzafiato.

Tennis e emozioni al Miami Open: lo scintillio del mondo sportivo

A Miami, il Tennis ha fatto sognare gli appassionati con il Miami Open, un palcoscenico di talento, emozioni e grande competizione, dove le stelle del tennis mondiale si sono sfidate per la gloria e il successo.