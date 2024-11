Eventi e sagre di novembre 2024 nel Lazio: un tour tra sapori, tradizioni e panorami autunnali

Novembre è il mese perfetto per scoprire il Lazio attraverso le sue sagre e i suoi festival enogastronomici. Dalla polenta ai tartufi, passando per l’olio e il vino novello, ogni weekend è l’occasione ideale per una gita fuori porta immersi nella natura, tra paesaggi suggestivi e prelibatezze locali. Ecco gli appuntamenti da non perdere!

Sagra della Rola e Festa del Cornuto a Rocca Canterano

Il 9 e 10 novembre, Rocca Canterano ospita la tradizionale Sagra della Rola – Festa del Cornuto. Un evento che unisce folklore e buona cucina, con un divertente corteo burlesco che sfila per le vie del paese. Nei vari stand gastronomici, i visitatori potranno assaporare fagioli con le cotiche, panini con salsiccia e cicoria, cecamariti, le tipiche castagne arrosto chiamate “role,” patate fritte e tanto buon vino.

Festa dell’olio e del vino novello a Vignanello

Nel weekend dell’8-10 e del 15-17 novembre, Vignanello (VT) celebra la Festa dell’Olio e del Vino Novello. Un’occasione per immergersi nella tradizione e degustare il meglio dell’enogastronomia locale lungo i percorsi del vino e dell’olio, accompagnati da esperti che guideranno i visitatori alla scoperta delle fasi di produzione di questi prodotti tipici.

Sagra del tartufo a Campoli Appennino

Campoli Appennino dedica due weekend di novembre al tartufo con la 37esima edizione della Festa del Tartufo (9-10 e 16-17 novembre). L’evento comprende la vendita di tartufi freschi, degustazioni, visite guidate all’area faunistica, show cooking, e dimostrazioni di ricerca del tartufo con i cavatori. Un appuntamento da non perdere per i veri amanti di questa prelibatezza.

Sagra della polenta a Rocca Massima

Il 17 novembre, Rocca Massima diventa la capitale della polenta con la sua tradizionale Sagra della Polenta. L’evento, organizzato dall’Associazione La Castagna di Rocca Massima, include un ricco pranzo a base di polenta con sugo di salsiccia e spuntature, accompagnato da broccoletti e vino locale. Il tutto arricchito da musica dal vivo per un’atmosfera di puro divertimento.

Il giorno di Bacco a Palombara Sabina

Il 17 novembre, Palombara Sabina ospita Il Giorno di Bacco, un evento dedicato alle specialità tradizionali della zona. Durante la giornata ci saranno degustazioni, spettacoli musicali, sfilate in costumi medievali, artigianato e laboratori per bambini, tutto in un’atmosfera che richiama il Medioevo.

San Martino, olio, funghi e vino a Castiglione in Teverina

Castiglione in Teverina celebra il XXIX Festival Enogastronomico San Martino, Olio, Funghi e Vino dall’8 al 10 novembre. Una festa autunnale che invita i visitatori a gustare l’olio e il vino novello della Teverina, insieme a piatti a base di funghi serviti negli stand allestiti in piazza Maggiore.

Festa del vino e dell’olio novello a Blera

A Blera, dall’8 al 10 novembre, si tiene la XV edizione della Festa del Vino e dell’Olio Novello. Tre giorni all’insegna della degustazione di vini e oli della Tuscia, accompagnati da intrattenimenti e attività per tutte le età. Un evento imperdibile per chi vuole assaporare i sapori autentici della tradizione laziale.

Cantine a San Martino di Petrella Salto

Il 9 novembre, nel Cicolano, si svolge la 12a edizione di Cantine Aperte a San Martino di Petrella Salto. In questo evento, i visitatori potranno gustare piatti tipici locali come prosciutto, pecorino, polenta, minestra, salsicce e dolcetti fatti in casa, accompagnati dal vino novello. Un’occasione per scoprire le antiche ricette di questa affascinante zona.

Se siete alla ricerca di sapori autentici e dell’atmosfera calorosa delle sagre, novembre è il mese perfetto per esplorare i dintorni di Roma e il Lazio. Non resta che segnare in agenda queste date e prepararsi a gustare il meglio della tradizione enogastronomica locale!